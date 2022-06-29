Враги "золотых" гектаров Казахстана

Враги «золотых» гектаров

Орошаемые пахотные площади справедливо называют «золотым фондом». Удельный вес его в общей структуре казахстанской пашни сравнительно невелик – 1,5 млн га, или семь процентов из всех имеющихся 22,8 млн га. Каково же состояние «золотых» гектаров?

Соль наступает на пашню

К теме сохранения плодородия земли наша газета уже обращалась («Тревожный диагноз», 18 апреля 2022 года) и рассказывала о неутешительной ситуации: начавшаяся с конца 80-х – начала 90-х годов деградация пашни продолжается. Об этом говорят не только сельские активисты, люди с неравнодушной гражданской позицией, но и ученые-профессионалы.

Земле нужен рачительный хозяин, ведь состояние плодородия почв напрямую зависит от объемов применения минеральных и органических удобрений, а также от удельного веса площадей, занятых многолетними травами. По этим ключевым позициям положение в аграрной отрасли респуб­лики еще далеко от желаемого. Ученые утверждают: в целом земледелие ведется с отрицательным балансом элементов питания, что негативно сказывается на урожайности сельскохозяйственных культур и эффективности аграрного сектора.

Но, как выяснилось, этим проб­лемы не исчерпываются: существует еще один важный показатель состояния почвы – солевой баланс.

Приходится признать, что в последние годы увеличиваются площади, на которых содержание соли превышает норму. Во многом это связано с подъемом грунтовых вод. Их уровень не должен составлять меньше двух метров. В противном случае засоления земель не избежать, что и происходит. Особенно серьезно эта тревожная перспектива маячит перед фермерами южных областей: Алматинской, Кызыл­ординской, Жамбылской и Туркестанской. На них приходится основная часть всего орошаемого пахотного клина страны.

Как рассказал начальник управления мелиорации департамента земледелия Министерства сельского хозяйства РК Медет Жадыгерулы, в связи с наметившейся губительной тенденцией в 90-х годах минувшего века на юге страны был начат проект по ирригации и дренажу в вышеназванных регионах.

Он предусматривал ремонт и реконструкцию водохозяйственных систем, обучение фермеров мелиоративным технологиям. Тогда были созданы Кызылординская и Жетысуская (Алматы) гидрогеолого-мелиоративные экспедиции. Много раньше, еще в 70-х годах прошлого века, по­явилась аналогичная организация и в Шымкенте.

– На протяжении многих десятилетий экспедиции выезжают на места и берут пробы почв и воды для последующего обследования их в специальных лабораториях, – говорит глава управления мелиорации. – Результатом проделанной работы становятся рекомендации землепользователям – владельцам конкретных участков о состоянии эксплуатируемой ими земли. В нынешнем году удалось расширить обследуемые площади и охватить все регионы страны.

Насыщенная солями земля становится для фермера потерянной, ведь она не даст урожая. «Излечить» почву возможно, если использовать согласно рекомендациям специалистов метод промывки. На практике это выглядит так. Засоленная земля разбивается на чеки, а затем последние заливаются водой. Она в течение нескольких суток «продавливает» соль на нижние горизонты, и земля оздоравливается. В южных регионах такая операция проводится ежегодно с декабря по февраль.

В целом из имеющихся в рес­публике 1,5 млн га поливной пашни по показателю засоленности почв оцениваются как хорошие 761 тыс. га. Находятся в удовлетворительном состоянии – 477 тыс. га, в не­удовлетворительном – 97 тыс. га.

Как мы уже рассказывали, больше трети – 577,5 тыс. га всей поливной пашни Казахстана, занимающей примерно 1,5 млн га, – находится в Туркес­танской области. О состоянии этих гектаров рассказал нашей газете руководитель техничес­кого отдела Республиканского государственного учреждения «Южно-Казахстанская гидрогео­лого-мелиоративная экспедиция», кандидат сельскохозяйственных наук Карл Анзельм.

Туркестанская поливная треть

Согласно информации ученого-агрария, в Туркестанской области находится 577,5 тыс. га орошаемых земель. Со дня образования, то есть в течение 50 лет республиканская экспедиция ведет мониторинг плодородия почв. Он заключается в замерах уровня грунтовых вод, определении засоления грунта и произведении солевой съемки орошаемых земель.

В 2021 году в результате проведенных учреждением обследований в Туркестанской области выявлена следующая картина состояния почв. 100 тыс. га относятся к категориям со слабой, средней и сильной степенями засоленности. Недопустимо высокий уровень залегания грунтовых вод зафиксирован на площади 150 тыс. га.

На 50 тыс. га выявлена повышенная минерализация, то есть содержание более трех граммов соли на литр воды. Кроме того, повышенные уклоны имеют 32,4 тыс. га земель, используемых в виде пашни. Эти участки подверглись ирригационной эрозии, то есть смыву почвенного плодородного слоя.

На основании полученных результатов специалисты мелиоративной службы готовят свои рекомендации фермерам и профильным организациям. В них содержится извечный ответ на вопрос: что делать? Так вот, необходимо произвести очистку коллекторно-дренажной сети на площади 111,1 тыс. га. Капитальная и текущая промывки настоятельно рекомендуются на засоленных 56,6 тыс. га. Наконец, необходимо заняться спасением от эрозии 32,4 тыс. га. Для последней операции следует перейти от простого полива земли на уклонах методом напуска к капельному либо дождевальному орошению.

– Восстановить почву после эрозии очень трудно, – разъясняет Карл Анзельм. – Приведу один пример: если высадить на этих пострадавших площадях многолетнюю траву, которая способна восстанавливать баланс земли, то за один год смытая почва «вырас­тет» всего на один миллиметр… Вот и подсчитайте, сколько лет потребуется на восстановление земли, пострадавшей от эрозии…

Эксперт поделился еще одной проблемой представляемой им службы. Как выяснилось, донести до каждого землепользователя региона информацию о состоя­нии используемой им земли практически невозможно, ведь названные 577,5 тыс. га Туркестанской облас­ти поделены между 87,4 тыс. фермерских хозяйств и другими агроформированиями.

«Достучаться» до земледельцев можно путем размещения рекомендаций на базе Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра. Фермеры смогут зайти в эту электронную базу, внести в нее номер своего земельного участка и узнать о состоянии пашни, ждущих своего часа мерах по ее оздоровлению. В сельских районах сделать это владельцам наделов помогут в профильных госучреждениях, филиалах палаты предпринимателей.

– Мы уже поделились своей идеей с вице-министром сельского хозяйства, – говорит Карл Анзельм. – Тот обещал помочь.

Засуху ждали и готовились

Между тем в топе самых горячих тем летнего сезона остаются вопросы обеспечения аграриев поливной водой. Решаются ли они и как в целом выглядит ситуация с орошением фермерских полей в нынешнем летнем сезоне?

По информации руководителя управления мелиорации департамента земледелия Минсельхоза РК Медета Жадыгерулы, в сравнении с очень засушливым 2021 годом нынче ситуация все-таки улучшилась.

Для подобного утверждения есть основания. К примеру, в апреле и мае прошли дожди, которые ослабили «тиски» засухи. Объем накопленной влаги в основных водных источниках юга страны несколько выше, чем год назад. К примеру, объем воды в Сырдарье на два кубокилометра больше, чем в аналогичный период минувшего года.

В Шардаринском водохранилище накоплено 4 млрд 120 млн кубометров влаги. Для сравнения, в 2021 эта цифра составляла 3 млрд 604 млн кубометров. Коксарайский контррегулятор смог аккумулировать в нынешнем году 260 млн кубометров воды. В 2021-м – лишь 250 млн.

В регионах, где проблемы с мелиорацией сельскохозяйственных земель требовали принятия решения на уровне Правительства страны, такие решения были приняты. Для Кызылординской области выделены из правительственного резервного фонда 4,5 млрд тенге. Их направили на ремонт оросительных каналов и приобретение насосного оборудования для мелиоративной системы. Кроме того, создаются кооперативы водопользователей, которые призваны взять на себя часть функций канувших в Лету районных УОСов (управлений оросительных систем). Комплекс реализуемых мер позволит устранить возникшие проблемы с орошением местных полей.

Тем не менее на сельскохозяйственной карте страны тут и там появляются тревожные точки, откуда несутся сигналы о сохнущих из-за безводья наделах... Невозможно смотреть безучастно на дехканина у края поля, который не в силах напоить его, вынужден только подсчитывать убытки...

Где кроется главный корень проблемы? По мнению специалистов, однозначного ответа на вопрос не существует. Следует говорить о целом комплексе причин и проблем, от которых зависит положение дел в сфере мелиорации страны. К примеру, мы еще не прошли маловодный цикл, последний еще сохраняет свои позиции, а значит, ресурсы водных источников будут ожидаемо меньше обычных средних показателей. Много вопросов связано с существующей водохозяйственной системой, которая нуждается в ремонте и реконструкции.

Сохраняется круг вопросов, связанных с трансграничными реками. Наконец, еще одна проб­лема, которую необходимо будет решить в перспективе, – это переход на новые, влагосберегающие технологии.

О «каплях» и рукотворных «дождях»

Согласно информации профильного ведомства, к настоящему времени в аграрном секторе страны системами капельного орошения и дождевальными установками охвачено 268 тыс. га различных насаждений. Значительная их часть приходится на южные регионы.

Лидером по переходу на влагосбережение является Жамбылская область, где «капля» и искусственные «дожди» орошают 40 тыс. га пашни. В Туркестанской области аналогичный показатель равен 30 тыс. га, в Алматинской – 22 тыс. Неплохими темпами идет процесс расширения этих площадей в Павлодарской, Костанайской и Карагандинской областях.

По информации специалистов, влагосберегающие технологии позволяют не только резко уменьшить расход поливной воды, но и поднять урожайность полей как минимум на 20–30 процентов.

По информации экспертов в сфере АПК, упомянутые в начале этого материала семь процентов пашни страны дают ни много ни мало 40 процентов всей валовой продукции орошаемых гектаров. Цифры говорят сами за себя.

Поэтому задача расширения орошаемых пахотных земель остается приоритетной для фермерского сообщества, местных исполнительных и профильных центральных государственных органов власти. Вместе с тем, пашенный «золотой фонд» продолжает испытывать наступление угроз в виде нарушения минерального баланса, эрозии и засоленности почв. Поэтому остановить губительный процесс снижения плодородия земли – задача из неотложных.