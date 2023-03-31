Необходимо отметить, что Президент, переназначая Премьер-министра Алихана Смаилова, учел мнение и предложение партии парламентского большинства, «аманатовцы» и взяли полноту ответственности за такое решение. Это то, на что я бы обратила внимание.

Что касается самого Премьер-министра, как сейчас многие говорят «нового старого», то тут «старым» я бы его не называла. На данном посту он чуть более года.

На кону реализация предвыборной программы Касым-Жомарта Токаева. И коль скоро Глава государства принял такое решение совместно с Парламентом, то, ставя задачи перед Правительством, прекрасно знает и ориентируется, кому они больше всего по силам.

Времени на раскачку нет. Пора засучив рукава дальше работать на благо наших избирателей и развитие страны в целом. А в том, что Премьер знает, о каких задачах идет речь, нет никаких сомнений.

Тем не менее в прошлом году социологические опросы и рейтинги по-разному оценивали работу Премьер-министра и его команды. Но тут важно понять, что социально-экономические проблемы могут остаться нерешенными и с новыми людьми. Сложно «латать дыры» в обветшалой инфраструктуре. И если задачи, поставленные перед Правительством, поэтапно решаются относительно недавними «назначенцами», то смысла их менять на данном этапе я не вижу.

Системные преобразования политических институтов идут. Прошедший год был наполнен коренными изменениями, в которых все мы с вами принимали участие. Это и конституционный референдум, и выборы Президента. Нынешние выборы в Мажилис и маслихаты также говорят в пользу этого.

В строительстве нового Казахстана зрителей быть не должно. Каждый из нас должен понимать, что ответственность за наше будущее ложится на нас всех, а не только на Президента или Премьер-министра.