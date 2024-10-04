Временную прописку смогут получить казахстанцы в день референдума

Такое решение было принято для того, чтобы все казахстанцы смогли воспользоваться своим конституционным правом голосовать

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

6 октября, в день референдума, не имеющие прописку граждане Казахстана смогут зарегистрироваться по адресу нахождения

избирательного участка. Услугу будут оказывать сотрудники ЦОНов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Всего по стране в этот день будет работать более 10 тысяч избирательных участков. В 196-ти из них будут задействованы сотрудники центров обслуживания населения. Они будут регистрировать граждан, не имеющих прописку по РК, по местонахождению избирательного участка.

Так, в день референдума сотрудники ЦОНов будут работать на избирательных участках с 07:00 до 20:00 и представлять гражданам прописку на один день.

К слову, если гражданин без регистрации обратится в школу, колледж или в больницу для голосования, его зарегистрируют

непосредственно в данном заведении.

Важно, что 7 октября регистрация будет автоматически аннулирована и заявителю необходимо заново зарегистрироваться по месту жительства.

Также отмечается, что казахстанцы, имеющие регистрацию по месту жительства, не смогут получить прописку через ЦОН в день референдума, так как необходимо проголосавать по месту жительства.

С полным списком избирательных участков, где будут работать сотрудники ЦОН, можно ознакомиться по ссылке.