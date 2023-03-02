Все блага – народу

В ходе встречи в ГКП «Астана Су Арнасы» кандидат в депутаты Мажилиса по партийному списку Талгат Омаров высказал предложение о необходимости национализации стратегических природных ресурсов. Данный процесс, по его словам, должен осуществляться в рамках международного права и национального законодательства.

Партийцы считают, что крупные предприятия должны находиться под парламентским контролем, все контракты регистрироваться на территории Казахстана, а платежи производиться через банки РК. Среди других предложений – установить справедливый режим налогообложения на недропользование и поставить заслон офшорному экспорту.

Во время встречи кандидата в Мажилис Наурыза Сайлаубая с работниками Талдыкорганского кабельного завода был поднят вопрос: как вернуть квалифицированных специалистов в страну? ОСДП выступает за бесплатное высшее образование для казахстанцев, что поможет решить проблему дефицита кадров.