Все дома Сарани подключены к теплу - Минэнерго

Все дома и социальные объекты города Сарань подключены к объектам теплоснабжения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на месте проверил состояние локальных котельных, центрального теплоисточника, теплосетей и социальных объектов, а также провёл заседания местного оперативного штаба.

«Все локальные котельные, которые были в резерве, подготовлены и запущены. Тепло подается в полном объёме. Отслеживаем температуру подачи тепла на всех котельных. Там, где необходимо нарастить дополнительными котлами, уже в ближайшее время будут наращены. Жители задавали вопрос по двум котельным, которые ранее существовали, эти дома переподключили на другие действующие котельные», – сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Работает специальная комиссия, в состав которой вошли представители энергонадзора, руководители региона и других ведомств, ДЧС. Приглашены специалисты заводов-поставщиков оборудования для центрального теплоисточника.

«Мы посетили все теплоисточники, провели достаточно детальный анализ хода работ по восстановлению схемы теплоснабжения. Принято следующее решение: до запуска центрального теплоисточника теплоснабжение города будет осуществляться за счёт локальных котельных. Все соцобъекты обеспечены теплом, все промышленные объекты работают в соответствии с производственными программами», – сказал Алмасадам Саткалиев.

Подача тепла в дома завершается. Ситуация находится на контроле министерства энергетики и акимата области.

Напомним, новую теплоцентраль не смогли запустить в Сарани. Этот вопрос был рассмотрен в правительстве. Премьер Олжас Бектенов поручил проверить ситуацию в Сарани, отправив туда министра энергетики. Он заявил, что «если будет определен состав преступления, все виновные будут привлечены к уголовной ответственности».