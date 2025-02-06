Все ли под контролем?

Это выяснилось в ходе обсуждения на пленарном заседании под председательством спикера ­Ерлана Кошанова поправок по вопросам гражданской защиты. В его рамках по поручению Главы государства усилены отдельные требования по пожарной и промышленной безопасности, в области гражданской обороны и сейсмической безопасности.

Подробнее депутатам о законодательных изменениях рассказал министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов.

– МЧС наделяется полномочиями по выдаче заключения о соответствии объектов с массовым пребыванием людей и зданий высотой более 28 метров требованиям пожарной безопасности при их вводе в эксплуатацию. Также внедряется норма по согласованию специальных технических условий на уникальные и вновь проектируемые объекты, аналогичные «Хан Шатыру» и ЭКСПО, – сообщил докладчик.

Для эффективной организации процесса перевооружения, включая технологии, оборудование и методы работы, министерство наделяется полномочия­ми по согласованию сводного плана обновления и технического перевоору­жения опасных производственных объек­тов. Внедряются новые системные подходы в обеспечении безопасности населения, находящегося в сейсмической зоне. МЧС и местные исполнительные органы наделяются компетенцией по проведению оценки сейсмической опасности, мероприятий по защите населения от землетрясений и ликвидации их последствий.

Отдельные нормы предусмотрены в сфере гражданской обороны. Сейчас часть защитных сооружений гражданской обороны находится в частной собственности. Для установления порядка их учета внедряется регистрация сооружений как отдельного объекта недвижимости в правовом кадастре.

Создается постоянно действующий Рес­публиканский оперативный штаб при глобальных и региональных чрезвычайных ситуациях. Его основными функциями будут выработка мер по ликвидации ЧС и их последствий, координация деятельности центральных и местных исполнительных органов, а также контроль за выполнением мероприятий.

Как отметил Чингис Аринов, одно из основных направлений законопроекта – улучшение социальных условий для сотрудников органов гражданской защиты. Им будут выплачивать компенсацию на жилье и доплаты за перемещения по службе, связанные с переездом в другую местность. Устанавливаются трехкратные надбавки за работу в местах действия ЧС, военного или чрезвычайного положения, а стаж при этом будет исчисляться из расчета один день за три. Меры материального стимулирования предусмотрены также для добровольных противопожарных формирований. В общем, закон «постарался» учесть все нюансы гражданской защиты страны.

Однако депутат Вера Ким выразила недоумение. С одной стороны, законопроект позволяет урегулировать проблемы бесконтактного отчуждения объектов гражданской обороны, а также закрепления за ними конкретных балансодержателей. С другой, как уже было сказано, проведенная в прошлом году инвентаризация фонда защитных сооружений показала, что большая часть из них не готова к принятию населения в случае возникновения ЧС. Кроме того, 70% защитных сооружений находятся в частной собственности, в том числе у иностранных компаний.

– Как МЧС планирует повышать уровень готовности инфраструктуры гражданской защиты и есть ли необходимость возвращать в собственность государства защитные сооружения, принадлежащие частным лицам, в том числе иностранным? – спросила депутат.

Глава МЧС признал – результаты инвентаризации действительно, как он выразился, «не совсем» удовлетворительные.

– Но хочу сказать, что за последний год были приведены в готовность более 30 защитных сооружений. Нормы, которые мы сейчас внедряем, позволят местным исполнительным органам составить перечень и контролировать, чтобы все защитные сооружения, находящиеся на предприятиях, могли быть подконтрольными, чтобы самовольно не смогли их сносить или закапывать, как это было раньше, – сказал министр.

На вопрос о том, есть ли смысл возвращать эти объекты в госуправление, Аринов ответил:

– Полагаем, что пока смысла нет, нужно просто с ними работать и кон­тролировать.

Депутаты в целом поддержали законопроект в первом чтении, но не без оговорок. Так, Арман Калыков обеспокоен тем, что в рамках предлагаемого законопроекта без особого внимания остались вопросы промышленной безопасности.

– Глава государства в своем Послании отметил, что растет недовольство граж­дан, проживающих вокруг крупных производств. Они жалуются на ухудшение экологии, что приводит к нанесению вреда здоровью. Все чаще фиксируются травматизм и гибель работников на производстве, – сказал мажилисмен.

Он констатировал, что МЧС в регио­нах проведено объединение территориальных подразделений и подведомственных учреждений в одно единое подразделение – департамент по чрезвычайным ситуациям. В результате объединения департаментов промышленной безо­пасности и по чрезвычайным ситуациям все еще остается очень важный вопрос: кто будет главным государственным инспектором по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности?

– Начальники ДЧС, обладая большим опытом в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций, смогут ли оценить ту угрозу от эксплуатации опасных производственных объектов? Необходимо понимать применяемую технологию в каждом опасном производственном объекте по отдельности, для чего крайне необходимы наличие узкопрофильного технического образования и опыт работы на таких объектах, которыми действующие начальники ДЧС не обладают. При этом именно данные лица завтра будут принимать решения о назначении проверок, приостановлении либо запрещении дея­тельности организации, проводить расследования аварии и вырабатывать рекомендации по их результатам, где также должны определить причину возникновения аварий и вину работодателя и работников, в том числе которые пострадали вследствие аварий, – считает Калыков.

Депутат также считает, что кардинально необходимо пересмотреть порядок осуществления государственного кон­троля и надзора в области промышленной безопасности. Ежегодно на опасных производственных объектах регистрируются в среднем 25 аварий, на которых погибают более 10 человек в год, в некоторых случаях – и того больше.

По его мнению, предлагаемые изменения не столь эффективны и достаточны. Передав в 2018 году в конкурентную среду функции профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности, защищая свободную конкуренцию на рынке, на сегодняшний день имеем более 60 организаций, имеющих 86 свидетельств о праве на деятельность, причем некоторые получили свои свидетельства на базе имущества другой организации!

– В этой связи возникает вопрос: насколько данные организации готовы к немедленному реагированию на случай аварии на опасных производственных объектах? – задал вопрос депутат, на который, надеемся, найдется ответ ко второму чтению.

В ходе заседания мажилисмены также ратифицировали Соглашение между правительствами Казахстана и Узбекистана о регулировании деятельности Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия». С его нормами депутатов ознакомил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.

– Центр будет расположен вблизи кон­трольно-пропускных пунктов «Атамекен» (Казахстан) и «Гулис­тан» (Узбекистан) и включать производственные площадки, склады, а также транс­портную инфраструктуру. Это позволит ускорить грузоперевозки, снизить логистические затраты, сократить чис­ло участников в цепочке поставок, уменьшить конечную стоимость продукции для потребителей, повысить скорость поставок и развивать производственную кооперацию в рамках коридора «Север – Юг», – проинформировал министр.

Центр окажет поддержку в создании новых производств и рабочих мест, переработке сельскохозяйственной и промышленной продукции, развитии машиностроения, металлообработки, фармацевтики, электротехники, химической, кожевенной, текстильной и швейной промышленности.