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​Все профессии важны
Татьяна ЕВСЕЕВА

Движение WorldSkills, предоставляющее возможность молодым специалистам страны продемонстрировать полученные профессиональные навыки и компетенции, проводится в рамках реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и во исполнение поручений Главы государства по повышению рабочего потенциала и формированию Общества Всеоб­щего Труда. Основная цель Национального чемпионата, организованного холдингом «Касипкор», – привлечение молодежи к освоению рабочих профессий.

С 12 по 15 сентяб­ря в столице 140 претендентов на победу из 16 регионов страны, а также Астаны и Алматы состязались в 15 компетенциях. В их числе ресторанные дело и сервис, кондитерское, парикмахерское дело, сетевое и системное администрирование, веб-дизайн, мехатроника, сухое строительство и штукатурные работы, кладка кирпича, сварочные, малярные, декоративные, электромонтажные работы, облицовка плиткой, дошкольное воспитание, дизайн одежды.

Сертификаты чемпио­ната, памятные статуэтки и другие призы вручены Мадине Толен (Алматы), Аиде Бисимбаевой (Северо-Казахстанская область), Даяне Кажгалиевой (Западно-Казахстанская область), занявшим соответственно первое, второе и третье места в компетенции «дошкольное воспитание». В номинации «Сетевое и системное администрирование» награждены Владислав Шлагер (Астана), Артем Лапытько (Костанай) и Никита Назаров (Акмолинская область).

Впрочем, всех победителей не перечислить, но важно отметить, что из лучших будет сформирована национальная сборная страны, которая впервые будет защищать честь Казахстана на чемпионате EuroSkills 2016 в Гетеборге (Швеция).

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