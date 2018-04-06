Всего 23% составляет ранняя выявляемость рака в Казахстане

Общество
Инга Селезнева
В Казахстане показатель ранней диагностики онкологических заболеваний составляет 23%, тогда как в странах ОЭСР он превышает 80%. Об этом в ходе парламентских слушаний в Сенате РК сообщила директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Министерства здравоохранения РК Диляра Кайдарова, передает корреспондент Kazpravda.kz.


"Остается низким показатель ранней диагностики онкологических заболеваний , в РК он составляет 23 процента, тогда как в странах ОЭСР он превышает 80 процентов. Низкий процент охвата программами скрининга около 25 процентов. Недостаточный доступ к высокотехнологичным методам диагностики и инновационному лечению – около 69 процентов.
Сохраняется дефицит кадров -онкологов около 46 процентов на всех уровнях онкопомощи", – озвучила цифры Кайдарова.


Зачитывая доклад, она отметила, что все вышеперечисленные проблемы не позволят достигнуть и увеличить пятилетнюю выживаемость больных.

"В нашей стране она составляет около 50 процентов когда в странах ОЭСР превышает 83 процента", – сказала она.

Популярное

Все
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Манит туристов курортный Имантау-Шалкар
Необходим суверенный искусственный интеллект
Как стартапы меняют жизнь
Еще пять сел обеспечены питьевой водой
Первичное звено медицины
Распахнул двери Дом студентов
Искусственный интеллект на страже безопасности
IT-сервисы для села
«Арыстан» дает путевку в жизнь
Ловушки от вредителей
Казахстан и Иран договорились ускорить развитие транспортных коридоров
Помогают аграриям карты
Канадский опыт может пригодиться
Чтобы снизить нагрузку на стационары
Небо под контролем
Чтобы было тепло и уютно
Дожди по расписанию
В ритме воинской жизни
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Учителя готовы к переменам
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
В выходные дороги под особым контролем
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

В Правительстве состоялось заседание Комиссии по реализации…
Стартовал прием заявок на госпремию «Дарын»
Сабантуй собрал гостей
Чеэсники написали книгу для детей

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]