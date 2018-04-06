Всего 23% составляет ранняя выявляемость рака в Казахстане

В Казахстане показатель ранней диагностики онкологических заболеваний составляет 23%, тогда как в странах ОЭСР он превышает 80%. Об этом в ходе парламентских слушаний в Сенате РК сообщила директор Казахского научно-исследовательского института онкологии и радиологии Министерства здравоохранения РК Диляра Кайдарова, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"Остается низким показатель ранней диагностики онкологических заболеваний , в РК он составляет 23 процента, тогда как в странах ОЭСР он превышает 80 процентов. Низкий процент охвата программами скрининга около 25 процентов. Недостаточный доступ к высокотехнологичным методам диагностики и инновационному лечению – около 69 процентов.
Сохраняется дефицит кадров -онкологов около 46 процентов на всех уровнях онкопомощи", – озвучила цифры Кайдарова.
Зачитывая доклад, она отметила, что все вышеперечисленные проблемы не позволят достигнуть и увеличить пятилетнюю выживаемость больных.
"В нашей стране она составляет около 50 процентов когда в странах ОЭСР превышает 83 процента", – сказала она.