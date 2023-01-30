Всем пример!

Когда случился пожар в частном доме по улице Победы, 15-летний Ерасыл и его младший брат Канат помогали соседям-пенсионерам очищать двор от снега. Школьники заметили дым, но не поддались панике и вызвали пожарных. Братья бросились на помощь старикам, один из которых не мог передвигаться без костылей. Школьники не только эвакуировали людей, но и успели вынести из охваченного огнем дома кое-какую одежду и документы.

Потом Ерасыл и Канат позвали на помощь своего соседа Руслана и вместе стали тушить огонь подручными средствами, пока к дому не подъехала пожарная машина.

В департаменте по ЧС Карагандинской области сообщили, что братьев Смагуловых наградят за проявленное мужество. А несколько дней спустя министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев направил в адрес подростков благодарственное письмо, в котором выразил приз­нательность за отважный поступок. «Рискуя собственной жизнью, вы совершили настоящий подвиг и предотвратили большую беду. Такой поступок требует большой смелости и решимости. Я считаю, что это действия настоящих героев», – говорится в письме.