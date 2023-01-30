Всем пример!

Учителя истории в Атырауской области могут привлечь к ответственности за проведение археологических раскопок
Село Актас Талгарского района становится одним из самых пожароопасных населенных пунктов республики
В Шымкенте грядет повышение тарифа на проезд в общественном транспорте
В конце прошлого года Национальной академии наук вернули государственный статус. Изучив статистические данные, мы узнали, каких «остепененных» ученых в стране больше всего и как ситуация менялась со временем
Кадров нет, тепла не будет!
Более сорока вузов предоставят около трех тысяч бесплатных мест для обучения граждан, отслуживших срочную воинскую службу
Браво, Елена!
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Перезагрузка образовательной среды
Вторые в Азии
«Чтобы чаще Господь замечал...»
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Зимняя европейская сессия
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Подготовка продолжается
Приютят, накормят, подсобят
О силе материнской любви
Фермеры остались без субсидий потому, что портал GOSAGRO.KZ, который должен был «подключиться в январе», до сих пор не действует, а система Qoldau.kz прекратила работу
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Десятки тонн овощей, выращиваемых в теплицах, замерзли в Шымкенте и Туркестанской области
Школьника убили в Алматы
Коммунальщики Алматинской области жгут старые автомобильные покрышки, чтобы отогреть перемерзший водопровод
Новый вид мошенничества придумал житель Шымкента и успешно опробовал его на таксистах
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Легализация иностранных автомобилей стартовала в Казахстане
В трагические дни января 2022 года Талдыкорган облетела тяжелая весть: совершено нападение на СИЗО
Действительность нашей жизни – торговля людьми. Кто в зоне риска?
Казахстан возобновляет прямое авиасообщение с Азербайджаном
Чтоб и волки были целы, и копытные сыты…
Текущее состояние энергетических объектов многих регионов республики, тепловых и других сетей коммуникаций, находящихся под управлением частного бизнеса, требует не только отпуска тарифного «джинна из бутылки», но и комплексного подхода к решению накопившихся проблем в сфере жизнеобеспечения городов
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Практически все страны Центральной Азии и Ближнего Востока столкнулись нынешней зимой с нехваткой электроэнергии и тепла
Тело погибшей в Италии Асем Жарбосын доставят в Казахстан до конца недели – МИД
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Неподалеку от Семея есть место, которое уже на протяжении трехсот лет привлекает людей
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Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
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"Трое детей убили себя из-за игры в TikTok" – на рассылку ответили в МВД
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Многие знаменитости, чья слава перешагнула рубежи республики, утверждают: чтобы овладеть языком, в том числе и казахским, достаточно читать хорошие книги
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