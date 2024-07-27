Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Уже в сентябре в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. По городу уже можно увидеть тематическое оформление, символизирующее предстоящее масштабное событие. К примеру, в столице курсируют специально оформленные автобусы, передает официальный сайт городского акимата.

Всемирные игры кочевников приближаются, они станут неотъемлемой частью жизни столицы. Астанчане воочию станут свидетелями этого масштабного события. Так, они запросто смогут встретить на площадях, в парках, скверах или даже в общественном транспорте именитых спортсменов, гостей и участников игр.

В автобусах пассажиры уже могли увидеть батыров в полной экипировке, беркутчи и многих других. Они проехались по городу на специально оформленном автобусе.

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Вместе с тем в рамках подготовки столица украшена малыми архитектурными формами, которые подчеркивают уникальность и колорит этого масштабного мероприятия.

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.