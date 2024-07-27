Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане

Спорт
13

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Уже в сентябре в Астане пройдут 5-е Всемирные игры кочевников. По городу уже можно увидеть тематическое оформление, символизирующее предстоящее масштабное событие. К примеру, в столице курсируют специально оформленные автобусы, передает официальный сайт городского акимата.

Всемирные игры кочевников приближаются, они станут неотъемлемой частью жизни столицы. Астанчане воочию станут свидетелями этого масштабного события. Так, они запросто смогут встретить на площадях, в парках, скверах или даже в общественном транспорте именитых спортсменов, гостей и участников игр.

В автобусах пассажиры уже могли увидеть батыров в полной экипировке, беркутчи и многих других. Они проехались по городу на специально оформленном автобусе.

5-е Всемирные игры кочевников пройдут 8-13 сентября. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 2000 участников.

На Всемирных играх кочевников в Астане будет разыграно 97 комплектов медалей по 21 виду спорта.

Вместе с тем в рамках подготовки столица украшена малыми архитектурными формами, которые подчеркивают уникальность и колорит этого масштабного мероприятия.

Ожидается, что спортивные соревнования и культурные мероприятия посетят более 100 тысяч туристов.

#Астана #Всемирные игры кочевников #беркутчи

Популярное

Все
Школьный бухгалтер осужден на восемь лет
Неудачи наших клубов в Европе приобрели системный характер
Как собкор «Казправды» в армию «сходила»
Придомовая территория стала уютным двориком
В атбасарском ТОО «Аждар и К» внедрят новую линию
Превращая мусор в… киловатты
Почему затягивается строительство школ?
В больнице скончались четыре металлурга ферросплавного завода
Развитие волонтерства – стратегическая задача
Чудом считает семья Тасеновых свой переезд в новый микрорайон
С заботой о многодетных
Яблоневый сад во дворе школы
Спорт объединяет нацию
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 26 июля 2024 года № 50-НП
Танцевальный марафон на Сабантуй
«Экологическая культура должна развиваться, а объемы переработки быть соразмерными темпам потребления»
Не кровные отобрали, а положенное!
Заседание генпрокуроров
Предстоит серьезное разбирательство
Большая Малышка быстро восстанавливается после паводка
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Растет картофель для столицы
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность
Кто в ответе за чистоту?
В экологических мероприятиях приняли участие свыше полумиллиона жителей региона
Стал уютным заброшенный пляж
Снижается заболеваемость коклюшем и корью
На ферросплавном заводе в Караганде пострадали 8 рабочих
Сянь Синхай и Бахытжан Байкадамов: дружба, которая не ведает границ
Глава МВД открыл новое здание отдела полиции в Туркестанской области
Токаев поздравил президента Руанды с переизбранием
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Глобальный сбой в работе IT-систем нарушил работу банков, СМИ и авиакомпаний по всему миру
До 5-х Всемирных игр кочевников осталось 50 дней
В Англии ищут главного тренера сборной по объявлению
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
Эпос «Едиге» и топоним «Кушмурун»: неизвестное об известном
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
12 млн тенге присвоила из бюджета директор детсада в Таразе
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Казахстан и Таджикистан готовят подписание Дорожной карты по увеличению товарооборота
Казахстан занимает шестое место по количеству туристов, приезжающих в Грузию
Новое жилье обрели 57 пострадавших от паводков семей в Костанайской области

Читайте также

Церемония открытия Олимпиады в Париже: парад лодок по Сене,…
Спорт объединяет нацию
Неудачи наших клубов в Европе приобрели системный характер
Обидное поражение «Ордабасы»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]