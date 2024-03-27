Всемирный день театра отмечают в Казахстане

Культура, Театр
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Дана Аменова
Корреспондент

Праздник служителей Мельпомены призван подчеркнуть важность театрального искусства в культурной жизни общества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Kazpravda.kz/ АдильбекТауекелов

В Казахстане этот праздник особенно значим, учитывая богатое культурное наследие и разнообразие видов и жанров театров по всей стране.

«На сегодня в Казахстане функционирует 67 театров, из которых 57 являются государственными. Среди них 11 республиканских театров и 46 региональных. Республиканские театры представлены различными форматами, включая этнические театры, театры оперы и балета, драматические и музыкально-драматические театры. Региональные театры включают городские и областные учреждения, а также разнообразные жанры, от драмы до кукольного театра. Репертуар театров насчитывает более 2,5 тысяч постановок, включая 309 новых произведений, созданных в 2023 году», — пишут в распространенном пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что за прошлый год артисты сыграли более 12 тысяч спектаклей, их посмотрели свыше 2,5 млн зрителей. Интерес к казахстанскому театру проявляется не только внутри страны, но и за рубежом.

Всего в театральной сфере занято около 20 тысяч человек, что подчеркивает не только культурное, но и социально-экономическое значение театра в обществе.

#мир #театр #МКИ #международный праздник

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