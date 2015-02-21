Всенародная поддержка инициативы АНК

Трудовые коллективы различных предприятий и организаций, представители общественных объединений и простые граждане поддерживают предложение АНК, осознавая, что в период мирового экономического кризиса важно объединиться вокруг Лидера нации. Казахстанцы голосуют за стабильность и дальнейшее развитие нашей страны.– В Казахстане очень эффективная модель стабильности, которая может служить примером для многих других стран. И я считаю, что инициатива Совета Ассамблеи народа Казахстана о проведении выборов Президента в нынешнем году – это важная инициатива. Она позволит сохранить стабильность и поступательное развитие экономики страны. Поэтому я уверен и думаю, никто и не будет спорить о том, что проведение выборов в 2015 году стало бы большим шагом вперед для Казахстана.– В условиях усиливающегося мирового экономического кризиса и осложнения международной обстановки проведение выборов является требованием времени. Президентские выборы придадут новый дополнительный импульс развитию страны и позволят эффективно осуществить программу «Нұрлы жол – путь в будущее». Ветераны внешней разведки выступают за устойчивое развитие нашей Родины. Уверены: предложение о проведении выборов Президента Казахстана найдет поддержку у соотечественников!– Ситуация в мире сложилась неоднозначная, кризис развивается, и наверное, он скоро не кончится. В этой ситуации, конечно, все страны должны ему активно противостоять. В том числе и Казахстан. Мы не рядовая страна, мы особенная страна. И мне кажется, выборы правильно проводить, чтобы дать согласованный ответ на вызовы времени.– Я поддерживаю инициативу Совета Ассамблеи народа Казахстана, поскольку считаю, что это очень своевременное предложение. В мире сложилась непростая ситуа­ция, и для успешной реализации новой экономической политики Президента «Нұрлы жол» нужна концентрация общества вокруг поставленных целей. Поэтому поддерживаю ассамблею и поддерживаю выборы нашего Президента. Это правильное решение.– В условиях надвигающегося экономического кризиса политическое руководство Казахстана предприняло несколько шагов, которые должны привести к росту экономики. Другое дело, что это потребует больших усилий. И поэтому решение провести выборы, с тем чтобы получить дополнительный кредит доверия от населения, на мой взгляд, очень правильный шаг.– Я полностью поддерживаю инициативу Совета Ассамблеи народа Казахстана о проведении в 2015 году выборов Президента Казахстана. Это позволит, во-первых, избежать совпадения двух различных электоральных циклов. Во-вторых, обеспечит успешную реализацию социально-экономических программ развития, инициированных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в период глобальных испытаний, связанных с мировым политическим и экономическим кризисом.– Выборы – это испытание. Испытание на зрелость общества, новая возможность преобразований, понимание вообще того, насколько важны институты гражданского общества и насколько они необходимы. Это новый виток в развитии институтов гражданского общества, и, естественно, через выборы мы хотели бы вовлечь как можно большее количество людей в понимание тех программ и тех возможностей, которые сегодня имеются у нас в государстве.– Я побывал на митинге в Казахской академии спорта и туризма в поддержку инициативы о проведении внеочередных выборов Президента.К студентам я обратился от имени наших прославленных ветеранов спорта – Евгения Кадяйкина, Амина Туякова, Шоры Юмашева и многих других, делегировавших мне это право. Все они просили призвать молодежь к активному участию в выборах. Но когда я увидел в руках молодых спортсменов плакаты и транспаранты, понял: студенчество уже сделало правильный выбор.– Я считаю, что предложение, которое было озвучено на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, своевременно. Очень важно, что это желание, которое изъявил сам народ Казахстана. Я думаю, президентские выборы в 2015 году, несмотря на кризис во всем мире, помогут Казахстану сохранить курс стабильности, которого он всегда придерживается.– Дальновидность с учетом реальной международной обстановки, очень сложной ситуации, проявили члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, которые предложили провести в текущем году выборы Президента. Я тоже отслеживаю мировой процесс, геополитическую ситуацию и хочу сказать, что полностью разделяю это мнение.– Как показывают социсследования, 97% респондентов одобряют инициативу Ассамблеи народа Казахстана и еще 96% – уверены, что она найдет поддержку среди населения. На вопрос, почему они одобряют инициативу АНК, 95% считают, что проведение президентских выборов позволит сплотить общество, сконцентрироваться на решении экономических задач, и 91% полагает, что выборы обеспечат уверенность инвесторов в долгосрочности реформ.– Всемерно поддерживаю инициативу АНК о досрочных президентских выборах. Считаю, что новый мандат доверия Лидеру нации объединит и сплотит наш народ, позволив нам сосредоточить усилия на вопросах образования. Педагоги колледжа, благодаря поддержке государства, вместе со студентами активно штурмуют творческие вершины международных конкурсов. И активно готовятся к студенческим концертам в честь 70-летия Победы, 550-летия Казахского ханства, 20-летия Конституции и АНК.– Многие задают вопрос: почему нужны президентские выборы именно сегодня? Это продиктовано необходимостью завершения реформ – реализации программы «Нұрлы жол», программы индуст­риализации. Их надо довести до конца, чтобы они работали на интересы общества.

– Инициатива Совета Ассамб­леи народа Казахстана относительно возможного проведения президентских выборов вполне обоснована. В нынешних условиях, когда мы видим тревожную обстановку, развивающую­ся в геополитическом поле, на постсоветском пространстве, эти вызовы, конечно же, актуальны и для казахстанской экономики. Безусловно, в этих условиях необходима мобилизация общества на решение тех задач, которые стоят перед ним.

– Сегодня тема выборов Президента активно обсуждается вез­де. При этом люди благодарят Ассамблею народа Казахстана за важное предложение, которое поддерживают буквально все – от простых тружеников до депутатов разных уровней.Я тоже считаю, что мы обязаны провести эти выборы и дать нашему Лидеру возможность сосредоточиться на главном – дальнейшем развитии государства. Я верю в мудрость народа и Президента. С Нурсултаном Назарбаевым никакие кризисы нам не страшны.– Представители медиасообщества в лице общественного объединения «Клуб главных редакторов» выражают свою поддержку идее проведения выборов Президента Республики Казахстан. В предстоящий период все усилия государственного аппарата и всего казахстанского общества должны быть направлены на снижение последствий от кризисных трендов в экономике. Призываем всех казахстанцев, СМИ и неправительственные организации поддержать предложение Совета АНК и объединиться вокруг Лидера нации.– Выборы Президента позволят казахстанцам и далее эффективно реализовывать долгосрочные проекты, направленные на успешное развитие нашей страны. Курс Главы государства, обозначенный в программе «Нұрлы жол», необходимо продолжить.Эта программа – очень мощная поддержка для нас. И сейчас мы должны объединиться и приложить все усилия для того, чтобы она и дальше работала на благо нашей Родины, на благо всех казахстанцев.– Неправительственный сектор Костанайской области поддерживает инициативу Ассамблеи народа Казахстана. Мы гордимся тем, что в 2005 году именно в нашей области состоялась первая встреча Президента Нурсултана Назарбаева с неправительственными организациями. Мы понимаем, что в нынешних условиях необходимо еще более тесно объе­динить усилия государственных органов, институтов гражданского общества и населения Казахстана.– Мы всецело поддерживаем предложение о том, чтобы провес­ти президентские выборы в 2015 году, и считаем, что это решение обусловлено рядом объективных причин. Скорое прохождение через электоральный цикл сохранит политическую стабильность и единство в казахстанском обществе. Это важное условие эффективной реализации намеченных задач по подъему экономики и повышению уровня жизни населения, обеспечения преемственности курса и реализации приоритетов Стратегии-2050.– Мы, жители сельской глубинки, полностью одобряем инициативу по проведению выборов Президента. Ведь благодаря мудрой политике Главы государства казахстанцы обрели стабильность, веру в зав­трашний день, созданы все условия для самореализации. Поэтому альтернативы выбранному курсу нет. В то время, когда весь мир продолжает сотрясать кризис, мы закладываем основы будущей процветающей республики. Впереди новые высоты, которые, безусловно, будут достигнуты.– Я поддерживаю инициативу Совета Ассамблеи народа Казахстана, предложившего провести выборы Президента в 2015 году. Я, кстати, ни разу не пропустила выборов, всегда голосую, так как считаю, что каждый голос очень важен. Каждый день смотрю телевизор, вижу все те ужасы, которые творятся в соседних странах, и от всего сердца благодарю нашего Президента за то, что мы живем в мире и согласии. Добавлю, что я всегда голосовала за Нурсултана Назарбаева, потому что я выбираю устойчивое развитие Казахстана, я выбираю стабильность.– В Послании народу Президент отметил необходимость продолжения работы по поддержке малого и среднего бизнеса. Поэтому мы уверены, что под руководством Главы государства Казахстан достигнет целей, обозначенных в программе «Нұрлы жол». Союз женщин-предпринимателей Казахстана призывает всех присоединиться к инициативе проведения в 2015 году выборов Президента Казахстана.– Энергетики Экибастуза считают, что проведение президентских выборов именно в 2015 году является своевременным и оправданным. Сегодня нет времени на раскачку, нужны новые решительные шаги в развитии Казахстана. Мы отправили телеграмму в адрес Президента Республики Казахстан, где хотим предоставить новый мандат доверия нашему Лидеру нации.– За годы независимости сделано столько, что нас ставят в пример другим странам. В нынешнем году исполняется 20 лет Ассамблее народа Казахстана, за которые сделано очень много для того, чтобы все народы жили как одна большая семья. Все это благодаря нашему Лидеру нации, который умеет смотреть за горизонт. Заботясь о завтрашнем дне, мы выступаем за проведение выборов. Это еще один исторический момент в нашей жизни.– Творческие коллективы пяти республиканских театров провели в Алматы встречу и приняли обращение в поддержку президентских выборов. Понимая необходимость дальнейшего развития страны, национальные театры выступают в поддержку инициа­тивы АНК о проведении выборов Президента РК. Обращение подписали директора театров – Юрий Якушев, Любовь Ни, Саутжан Сонуров, Александр Дедерер и Надежда Горобец.– Среди мировых лидеров наш Президент – один из немногих, за кем прочно закрепился авторитет мудрого и дальновидного политика. С первых дней независимости страны Нурсултан Абишевич­ всегда принимает только тщательно выверенные и глубоко взвешенные решения, направленные на улучшение благосостояния рядовых казахстанцев. Коллектив нашего предприятия надеется, что Президент поддержит и проведение президентских выборов в нынешнем году.– Считаю своим гражданским долгом поддержать инициативу проведения президентских выборов. Как философ, я прекрасно осознаю громадную роль личности Нурсултана Назарбаева в продолжении начатых реформ, укреплении межнационального и межконфессионального согласия. Президент, сумевший сохранить и укрепить спокойствие и мир, вызывает восхищение и уважение.– Сегодня каждый, кто ощущает себя патриотом, всей душой поддерживает инициативу о проведении выборов Президента. Как не однажды подчеркивал Глава государства, всегда в ответ на вызовы времени нужно действовать, противопоставляя трудностям единство. Так и мы, члены ассамблеи, сегодня едины в своем желании еще раз заявить о нашем безграничном доверии Лидеру нации, который ведет казахстанцев верным курсом.– Преодолеть все сложности можно только в единстве. И предложение о проведении выборов Президента склонен рассматривать именно в этом ключе. Новость об этом сегодня горячо обсуждается в обществе. Мне звонят писатели, поэты, представители других творческих профессий, и мы обмениваемся по этому поводу своими мнениями. И наши точки зрения совершенно совпадают: выборы своевременны и необходимы. И мы преодолеем все трудности.– Наша страна выбрала не совсем легкий, но самый правильный путь развития. Мы сейчас реализуем программу «Нұрлы жол», начинаем вторую пятилетку индустриализации, и здесь должны действовать все синхронно: государство, бизнес, промышленность и население, и конечно, не затягивать процесс с президентскими выборами. Иначе мы затянем начало крупных процессов. Предложенные выборы – это путь к процветанию.– Сейчас мы видим, что политическая обстановка в мире нестабильна. Мировой кризис подходит к своей пиковой точке, и мы думаем о том, как будут преодолены кризисные явления. Кто поведет нас через бурный поток, как не Президент Н. А. Назарбаев­? Я полностью поддерживаю инициативу ассамблеи, представляющей самые разные этносы, но опирающейся на широкие слои общества, составляющие наш гражданский электорат.– Сегодня казахстанцы дружно обсуждают предложение Совета Ассамблеи народа Казахстана о проведении выборов Президента, демонстрируя единство и ответственность за судьбу своей страны. При этом они горячо поддерживают данную инициативу.Я тоже считаю важным выдвинутое предложение, ведь выборы не только обеспечат новый мандат доверия Лидеру нации, но и еще больше консолидируют наш народ вокруг Главы государства.– Предложение о проведении выборов Президента РК – очень правильное решение. В нелегкое для экономики время народ должен подтвердить свою сплоченность вокруг Лидера нации. Мы, предприниматели, особо благодарны ему за поддержку. Бывая в регионах, Нурсултан Абишевич­ не обходит вниманием малые производства. Для нашей фирмы памятно то, что Глава государства дважды побывал у нас. Мы выполняем его наказы – строим крупнейший в стране стекольный завод.