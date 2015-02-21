Всенародная поддержка инициативы АНК

Трудовые коллективы различных предприятий и организаций, представители общественных объединений и простые граждане поддерживают предложение АНК, осознавая, что в период мирового экономического кризиса важно объединиться вокруг Лидера нации. Казахстанцы голосуют за стабильность и дальнейшее развитие нашей страны. Сидхарт САКСЕНА, руководитель Центрально-Азиатского форума при Кембриджском университете:
– В Казахстане очень эффективная модель стабильности, которая может служить примером для многих других стран. И я считаю, что инициатива Совета Ассамблеи народа Казахстана о проведении выборов Президента в нынешнем году – это важная инициатива. Она позволит сохранить стабильность и поступательное развитие экономики страны. Поэтому я уверен и думаю, никто и не будет спорить о том, что проведение выборов в 2015 году стало бы большим шагом вперед для Казахстана.Жукен МАРДЕНОВ, генерал-майор в отставке:
– В условиях усиливающегося мирового экономического кризиса и осложнения международной обстановки проведение выборов является требованием времени. Президентские выборы придадут новый дополнительный импульс развитию страны и позволят эффективно осуществить программу «Нұрлы жол – путь в будущее». Ветераны внешней разведки выступают за устойчивое развитие нашей Родины. Уверены: предложение о проведении выборов Президента Казахстана найдет поддержку у соотечественников!Гани КАЛИЕВ, председатель казахстанской социал-демократической партии «Ауыл»:
– Ситуация в мире сложилась неоднозначная, кризис развивается, и наверное, он скоро не кончится. В этой ситуации, конечно, все страны должны ему активно противостоять. В том числе и Казахстан. Мы не рядовая страна, мы особенная страна. И мне кажется, выборы правильно проводить, чтобы дать согласованный ответ на вызовы времени. Асанали АШИМОВ, актер, режиссер, сценарист:
– Я поддерживаю инициативу Совета Ассамблеи народа Казахстана, поскольку считаю, что это очень своевременное предложение. В мире сложилась непростая ситуация, и для успешной реализации новой экономической политики Президента «Нұрлы жол» нужна концентрация общества вокруг поставленных целей. Поэтому поддерживаю ассамблею и поддерживаю выборы нашего Президента. Это правильное решение. Зеев ХАНИН, главный ученый министерства абсорбции Израиля:
– В условиях надвигающегося экономического кризиса политическое руководство Казахстана предприняло несколько шагов, которые должны привести к росту экономики. Другое дело, что это потребует больших усилий. И поэтому решение провести выборы, с тем чтобы получить дополнительный кредит доверия от населения, на мой взгляд, очень правильный шаг. Абдусаттор НУРАЛИЕВ, профессор Российско-Таджикского Славянского университета, председатель общества дружбы «Таджикистан – Казахстан»:
– Я полностью поддерживаю инициативу Совета Ассамблеи народа Казахстана о проведении в 2015 году выборов Президента Казахстана. Это позволит, во-первых, избежать совпадения двух различных электоральных циклов. Во-вторых, обеспечит успешную реализацию социально-экономических программ развития, инициированных Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в период глобальных испытаний, связанных с мировым политическим и экономическим кризисом.Светлана РОМАНОВСКАЯ, депутат Мажилиса Парламента РК, президент Национальной лиги потребителей Казахстана:
– Выборы – это испытание. Испытание на зрелость общества, новая возможность преобразований, понимание вообще того, насколько важны институты гражданского общества и насколько они необходимы. Это новый виток в развитии институтов гражданского общества, и, естественно, через выборы мы хотели бы вовлечь как можно большее количество людей в понимание тех программ и тех возможностей, которые сегодня имеются у нас в государстве. Май ХВАН, заслуженный тренер СССР и Казахстана по конькобежному спорту:
– Я побывал на митинге в Казахской академии спорта и туризма в поддержку инициативы о проведении внеочередных выборов Президента.
К студентам я обратился от имени наших прославленных ветеранов спорта – Евгения Кадяйкина, Амина Туякова, Шоры Юмашева и многих других, делегировавших мне это право. Все они просили призвать молодежь к активному участию в выборах. Но когда я увидел в руках молодых спортсменов плакаты и транспаранты, понял: студенчество уже сделало правильный выбор. Матиас ДОРНФЕЛЬДТ, доктор политологии Потсдамского университета:
– Я считаю, что предложение, которое было озвучено на заседании Совета Ассамблеи народа Казахстана, своевременно. Очень важно, что это желание, которое изъявил сам народ Казахстана. Я думаю, президентские выборы в 2015 году, несмотря на кризис во всем мире, помогут Казахстану сохранить курс стабильности, которого он всегда придерживается. Мурат АУЭЗОВ, общественный деятель, культуролог:
– Дальновидность с учетом реальной международной обстановки, очень сложной ситуации, проявили члены Совета Ассамблеи народа Казахстана, которые предложили провести в текущем году выборы Президента. Я тоже отслеживаю мировой процесс, геополитическую ситуацию и хочу сказать, что полностью разделяю это мнение. Юлия КУЧИНСКАЯ, директор по проектам НИА «Институт демократии»:
– Как показывают социсследования, 97% респондентов одобряют инициативу Ассамблеи народа Казахстана и еще 96% – уверены, что она найдет поддержку среди населения. На вопрос, почему они одобряют инициативу АНК, 95% считают, что проведение президентских выборов позволит сплотить общество, сконцентрироваться на решении экономических задач, и 91% полагает, что выборы обеспечат уверенность инвесторов в долгосрочности реформ.Инна ЛЕБЕДЕВА, преподаватель Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского по классу фортепиано:
– Всемерно поддерживаю инициативу АНК о досрочных президентских выборах. Считаю, что новый мандат доверия Лидеру нации объединит и сплотит наш народ, позволив нам сосредоточить усилия на вопросах образования. Педагоги колледжа, благодаря поддержке государства, вместе со студентами активно штурмуют творческие вершины международных конкурсов. И активно готовятся к студенческим концертам в честь 70-летия Победы, 550-летия Казахского ханства, 20-летия Конституции и АНК.Гани КАСЫМОВ, председатель Партии патриотов Казахстана:
– Многие задают вопрос: почему нужны президентские выборы именно сегодня? Это продиктовано необходимостью завершения реформ – реализации программы «Нұрлы жол», программы индустриализации. Их надо довести до конца, чтобы они работали на интересы общества. Андрей ЧЕБОТАРЕВ, директор центра актуальных исследований «Альтернатива»:
– Инициатива Совета Ассамблеи народа Казахстана относительно возможного проведения президентских выборов вполне обоснована. В нынешних условиях, когда мы видим тревожную обстановку, развивающуюся в геополитическом поле, на постсоветском пространстве, эти вызовы, конечно же, актуальны и для казахстанской экономики. Безусловно, в этих условиях необходима мобилизация общества на решение тех задач, которые стоят перед ним. Нина БЕКЕЕВА, ветеран труда, Кызылорда:
– Сегодня тема выборов Президента активно обсуждается везде. При этом люди благодарят Ассамблею народа Казахстана за важное предложение, которое поддерживают буквально все – от простых тружеников до депутатов разных уровней.
Я тоже считаю, что мы обязаны провести эти выборы и дать нашему Лидеру возможность сосредоточиться на главном – дальнейшем развитии государства. Я верю в мудрость народа и Президента. С Нурсултаном Назарбаевым никакие кризисы нам не страшны.Бибигуль ЖЕКСЕНБАЙ, президент ОО «Клуб главных редакторов»:
– Представители медиасообщества в лице общественного объединения «Клуб главных редакторов» выражают свою поддержку идее проведения выборов Президента Республики Казахстан. В предстоящий период все усилия государственного аппарата и всего казахстанского общества должны быть направлены на снижение последствий от кризисных трендов в экономике. Призываем всех казахстанцев, СМИ и неправительственные организации поддержать предложение Совета АНК и объединиться вокруг Лидера нации.Анвар САБИРОВ, докер-механизатор Актауского международного морского порта:
– Выборы Президента позволят казахстанцам и далее эффективно реализовывать долгосрочные проекты, направленные на успешное развитие нашей страны. Курс Главы государства, обозначенный в программе «Нұрлы жол», необходимо продолжить.
Эта программа – очень мощная поддержка для нас. И сейчас мы должны объединиться и приложить все усилия для того, чтобы она и дальше работала на благо нашей Родины, на благо всех казахстанцев.Динара УТЕБАЕВА, председатель общественного фонда «Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн»:
– Неправительственный сектор Костанайской области поддерживает инициативу Ассамблеи народа Казахстана. Мы гордимся тем, что в 2005 году именно в нашей области состоялась первая встреча Президента Нурсултана Назарбаева с неправительственными организациями. Мы понимаем, что в нынешних условиях необходимо еще более тесно объединить усилия государственных органов, институтов гражданского общества и населения Казахстана. Гани ДУЙШЕНОВ, исполнительный директор Конгресса молодежи Казахстана:
– Мы всецело поддерживаем предложение о том, чтобы провести президентские выборы в 2015 году, и считаем, что это решение обусловлено рядом объективных причин. Скорое прохождение через электоральный цикл сохранит политическую стабильность и единство в казахстанском обществе. Это важное условие эффективной реализации намеченных задач по подъему экономики и повышению уровня жизни населения, обеспечения преемственности курса и реализации приоритетов Стратегии-2050. Серик АЙТКУЛОВ, мастер телефонной станции, Алматинская область:
– Мы, жители сельской глубинки, полностью одобряем инициативу по проведению выборов Президента. Ведь благодаря мудрой политике Главы государства казахстанцы обрели стабильность, веру в завтрашний день, созданы все условия для самореализации. Поэтому альтернативы выбранному курсу нет. В то время, когда весь мир продолжает сотрясать кризис, мы закладываем основы будущей процветающей республики. Впереди новые высоты, которые, безусловно, будут достигнуты. Ольга КАЛМАКОВА, Актау:
– Я поддерживаю инициативу Совета Ассамблеи народа Казахстана, предложившего провести выборы Президента в 2015 году. Я, кстати, ни разу не пропустила выборов, всегда голосую, так как считаю, что каждый голос очень важен. Каждый день смотрю телевизор, вижу все те ужасы, которые творятся в соседних странах, и от всего сердца благодарю нашего Президента за то, что мы живем в мире и согласии. Добавлю, что я всегда голосовала за Нурсултана Назарбаева, потому что я выбираю устойчивое развитие Казахстана, я выбираю стабильность. Меруерт КАЗБЕКОВА, депутат Мажилиса Парламента РК, председатель общественного объединения «Союз женщин-предпринимателей Казахстана»:
– В Послании народу Президент отметил необходимость продолжения работы по поддержке малого и среднего бизнеса. Поэтому мы уверены, что под руководством Главы государства Казахстан достигнет целей, обозначенных в программе «Нұрлы жол». Союз женщин-предпринимателей Казахстана призывает всех присоединиться к инициативе проведения в 2015 году выборов Президента Казахстана. Рыскан СВАМБАЕВ, генеральный директор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 им. Булата Нуржанова:
– Энергетики Экибастуза считают, что проведение президентских выборов именно в 2015 году является своевременным и оправданным. Сегодня нет времени на раскачку, нужны новые решительные шаги в развитии Казахстана. Мы отправили телеграмму в адрес Президента Республики Казахстан, где хотим предоставить новый мандат доверия нашему Лидеру нации.Зураб БОБОХИДЗЕ, руководитель этнокультурного объединения «Иверия», Атырау:
– За годы независимости сделано столько, что нас ставят в пример другим странам. В нынешнем году исполняется 20 лет Ассамблее народа Казахстана, за которые сделано очень много для того, чтобы все народы жили как одна большая семья. Все это благодаря нашему Лидеру нации, который умеет смотреть за горизонт. Заботясь о завтрашнем дне, мы выступаем за проведение выборов. Это еще один исторический момент в нашей жизни.Надежда ГОРОБЕЦ, директор Государственного академического русского театра для детей и юношества им. Н. Сац:
– Творческие коллективы пяти республиканских театров провели в Алматы встречу и приняли обращение в поддержку президентских выборов. Понимая необходимость дальнейшего развития страны, национальные театры выступают в поддержку инициативы АНК о проведении выборов Президента РК. Обращение подписали директора театров – Юрий Якушев, Любовь Ни, Саутжан Сонуров, Александр Дедерер и Надежда Горобец.Дмитрий НЕСКЛАДНЫЙ, мастер по ремонту АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»:
– Среди мировых лидеров наш Президент – один из немногих, за кем прочно закрепился авторитет мудрого и дальновидного политика. С первых дней независимости страны Нурсултан Абишевич всегда принимает только тщательно выверенные и глубоко взвешенные решения, направленные на улучшение благосостояния рядовых казахстанцев. Коллектив нашего предприятия надеется, что Президент поддержит и проведение президентских выборов в нынешнем году. Калимаш БЕГАЛИНОВА, заведующая кафедрой истории Казахстана и социально-гуманитарных дисциплин КазНТУ им. К. Сатпаева, доктор философских наук, профессор:
– Считаю своим гражданским долгом поддержать инициативу проведения президентских выборов. Как философ, я прекрасно осознаю громадную роль личности Нурсултана Назарбаева в продолжении начатых реформ, укреплении межнационального и межконфессионального согласия. Президент, сумевший сохранить и укрепить спокойствие и мир, вызывает восхищение и уважение.Вера ШОХИНА, председатель общественного фонда «Дос» Ассамблеи народа Казахстана ЗКО, ветеран труда:
– Сегодня каждый, кто ощущает себя патриотом, всей душой поддерживает инициативу о проведении выборов Президента. Как не однажды подчеркивал Глава государства, всегда в ответ на вызовы времени нужно действовать, противопоставляя трудностям единство. Так и мы, члены ассамблеи, сегодня едины в своем желании еще раз заявить о нашем безграничном доверии Лидеру нации, который ведет казахстанцев верным курсом. Мархабат БАЙГУТ, писатель, секретарь общественного форума «Ырыс алды – ынтымақ», Шымкент:
– Преодолеть все сложности можно только в единстве. И предложение о проведении выборов Президента склонен рассматривать именно в этом ключе. Новость об этом сегодня горячо обсуждается в обществе. Мне звонят писатели, поэты, представители других творческих профессий, и мы обмениваемся по этому поводу своими мнениями. И наши точки зрения совершенно совпадают: выборы своевременны и необходимы. И мы преодолеем все трудности.Мурат АБЕНОВ, общественный деятель:
– Наша страна выбрала не совсем легкий, но самый правильный путь развития. Мы сейчас реализуем программу «Нұрлы жол», начинаем вторую пятилетку индустриализации, и здесь должны действовать все синхронно: государство, бизнес, промышленность и население, и конечно, не затягивать процесс с президентскими выборами. Иначе мы затянем начало крупных процессов. Предложенные выборы – это путь к процветанию.Рубен АНДРИАСЯН, народный артист Казахстана, лауреат Государственной премии Республики Казахстан:
– Сейчас мы видим, что политическая обстановка в мире нестабильна. Мировой кризис подходит к своей пиковой точке, и мы думаем о том, как будут преодолены кризисные явления. Кто поведет нас через бурный поток, как не Президент Н. А. Назарбаев? Я полностью поддерживаю инициативу ассамблеи, представляющей самые разные этносы, но опирающейся на широкие слои общества, составляющие наш гражданский электорат.Елена ДМИТРИЕВА, мастер ТОО «Грация», Кызылорда:
– Сегодня казахстанцы дружно обсуждают предложение Совета Ассамблеи народа Казахстана о проведении выборов Президента, демонстрируя единство и ответственность за судьбу своей страны. При этом они горячо поддерживают данную инициативу.
Я тоже считаю важным выдвинутое предложение, ведь выборы не только обеспечат новый мандат доверия Лидеру нации, но и еще больше консолидируют наш народ вокруг Главы государства. Кенес ЖУМАБЕКОВ, руководитель ТОО «ИнтурСервис-Пульс», Павлодар:
– Предложение о проведении выборов Президента РК – очень правильное решение. В нелегкое для экономики время народ должен подтвердить свою сплоченность вокруг Лидера нации. Мы, предприниматели, особо благодарны ему за поддержку. Бывая в регионах, Нурсултан Абишевич не обходит вниманием малые производства. Для нашей фирмы памятно то, что Глава государства дважды побывал у нас. Мы выполняем его наказы – строим крупнейший в стране стекольный завод.