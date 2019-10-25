​Всевидящее око

Казахстанская IT-компания, разработавшая проект фотовидеофиксации и аналитики «Сергек», заключила с департаментом полиции города Алматы договор на услуги по фиксации нарушений правил дорожного движения. Как сообщила пресс-служба компании-разработчика «Көркем Телеком», нарушения будут записывать 400 комплексов интеллектуальных систем видеоконтроля, анализа и прог­нозирования.

В компании также рассказали, что аппаратно-программные комплексы «Сергек» передают данные о нарушениях в городскую автоматическую информационную систему безо­пасности дорожного движения (АИС БДД). После проверки информации в административной полиции нарушителям отправляются предписания или, как их прозвали в народе, «письма счастья».

Ранее в Алматы в пилотном режиме уже заработали 26 умных комплексов на перекрестках и линейных участках и 27 камер общественной безо­пасности. Разработчики напомнили, что впервые о комплексах «Сергек» заговорили в 2017 году столичные водители. Тогда проект был запущен в Нур-Султане в тестовом режиме. Спустя год он показал свою результативность: уровень смертности при ДТП на столичных дорогах сократился на 43%. Если в 2017-м в авариях погибли 60 человек, то в ­2018-м –­ 34. Сегодняшние данные:

4 человека на 100 тыс. населения ставят Нур-Султан на один уровень с мировыми столицами с низким уровнем смертности при ДТП. В Алматы в 2017 году в дорожно-транспортных происшествиях погибли 136 человек, в 2018-м – 133.

Разработчики добавили, что благодаря технологиям искусственного интеллекта и компьютерного зрения (модули видеофиксации кон­тролируют автотрассы, транс­портные развязки, площади и другие прилегающие территории) «Сергек» способен анализировать ситуа­цию на городских дорогах. Это позволяет использовать его данные в построении интеллектуальной транс­портной системы. Каждый аппаратно-программный комплекс состоит из нескольких узконаправленных и обзорной камеры, которые предоставляют уникальную возможность видеть не только проезжую часть, но и контролировать общественную безопасность в городе.

Итак, в Алматы аппаратно-программные комплексы начали записывать такие нарушения правил дорожного движения, как превышение скоростного режима, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушения требований дорожной разметки и движений по полосе общественного транс­порта. Думается, чрезвычайно важно, что система «Сергек» также контролирует скорость и перед нерегулируемыми пешеходными переходами, которых в Алматы достаточно много.