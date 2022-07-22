Всевидящий глазок

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Людмила Гордеева

Цифровые ноу-хау продемонстрировали алматинские спасатели главе МЧС РК Юрию Ильину.

Министру по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанту Юрию Ильину представили работу территориальных подразделений ДЧС города Алматы и познакомили с изобретениями, помогающими в обеспечении безопасности горожан.

В ситуационном зале управления для реагирования на кризисные ситуа­ции используют ряд инновационных цифровых проектов, среди которых: автоматизированный мониторинг селевой опасности в онлайн-режиме, видеомониторинг мест массового пребывания людей, обнаружение пожаров по городу с помощью более 1 100 камер слежения. Включенное в процесс круглосуточного контроля видеооборудование поз­воляет зафиксировать ЧП на ранних стадиях. С начала года сотрудники управления кризисными ситуациями «112» обработали свыше 637 тыс. сообщений об экстренных случаях.

В своем отчете перед министром начальник ДЧС Алматы Руслан Касыбаев сообщил, что в рамках цифровизации проведена интеграция системы видеонаблюдения пожарных частей с кризисным центром департамента. Это позволяет отслеживать местонахождение пожарных расчетов и их действия на месте происшествия.

Ноу-хау сейчас используется в пилотном проекте «Интеллектуальные камеры». Видеонаблюдение ведется на озере Сайран, что позволяет специалистам ДЧС в онлайн-режиме следить за всем происходящим на воде и не допускать нарушений правил пребывания в месте отдыха. В перспективе камеры планируется связать с сиренно-речевой установкой и установить систему на водно-спасательном посту. Программа не позволит нарушать режим: если человек переплывет за дозволенную линию, автоматически запустится сирена с призывом вернуться в безопасную зону.

Положительную оценку министр по ЧС дал современной системе транкинговой радиосвязи, интегрированной с городскими смартбордами для массового оповещения горожан о потенциально опасных ситуациях. Кроме того, система с помощью модулей GPS, встроенных на радиостанции, способна сообщать участникам дорожного движения на их гаджеты о приближающейся спецтехнике.

Большим подспорьем стало применение тепловизоров и видеокамер для раннего обнаружения природных очагов возгораний. Возможность дос­тавки груза до 3,5 кг – аптечек, продуктов питания, инструментов – на места поисково-спасательных работ теперь обеспечивают беспилотные летательные аппараты.

Для спасения туристов в горной местности установлены 15 современных хижин. В них можно переж­дать непогоду и воспользоваться аварийным комплектом первой помощи: аптечкой, теплыми одеялами, продуктовым набором и станцией заряда мобильных устройств, там же установлены тревожные кнопки для передачи спутникового сигнала SOS на пульт «109».

Министр совершил аэровизуальный облет моренных озер, состояние которых характеризует селеопасную ситуацию для мегаполиса, и встретился с коллективами подразделений департамента. Оценивая работу специалистов службы, руководитель ведомства отметил, что алматинский гарнизон спасателей справляется со своими задачами. Цифровые ноу-хау предоставляют дополнительные возможности для своевременного реагирования на ЧС и оказания помощи людям в сложных и непредсказуемых ситуациях.

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