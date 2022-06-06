Всей семьей как на праздник

На участках для голосования за поправки в Конституцию тон задавали пенсионеры, а подарки уносила молодежь.

На парковке возле Казахского национального университета искусств («Шабыт») остановилась очередная машина, полная людей – мама, папа, трое детей и бабушка. Шествие на участок для голосания № 329 возглавила именно бабушка. подгоняя внуков, она махнула рукой в сторону нужного входа, и семья отправилась исполнять свой гражданский долг.

Каждый второй пришедший делает фото на фоне большого билборда, установленного у подножья лестницы университета. Соглашаюсь сфотографировать молодую женщину с дочкой. Мама подставляет руку так, чтобы казалось, что солнечно-желтый беркут с плаката взлетает вверх с ее ладони. «Так красиво нарисовали, ярко-ярко!», – улыбается девчушка.

Внутри университета, на самом участке для голосования, все четко организовано. Справа – наблюдатели (повезло им провести день в такой красоте – антураж учебного заведения ну очень приятен глазу), слева – кабинки для голосования и столы членов участковой комиссии референдума. Сама урна для голосования под прицелом глаз всех присутствующих.

Комиссия работает споро – людей немало, но заминок нет: каждый подходит к «своей» букве (таблички в алфавитном порядке размещены за спинами членов комиссии), удостоверяет личность, берет бланк. В кабинках не задерживаются – приходят с очевидно готовым выбором в голове.

– С утра высокая активность. Открылись мы в семь, как и полагалось, но уже в 6.50 возле входа образовалась небольшая очередь. По моим наблюдениям, пока больше людей старшего поколения, приходят под руку супружеские пары, для них это целое событие. Видно, что пришли не просто поставить галочку. Но достаточно и молодежи. 18-летним, впервые пришедшим голосовать, мы вручаем подарки – кепку и футболку, – говорит председатель участковой комиссии референдума участка № 329 Ержан Кулумбетов. – За нашим участком закреплено 2 865 жителей района Алматы, за истекшие с момента открытия три часа проголосовали почти 300 человек.

Оценить, как проходит референдум на конкретном участке, прибыл председатель Центральной избирательной комиссии Рес­публики Узбекистан Зайниддин Низамходжаев.

– Считаю, что организация очень достойная. Активность высокая, 10% проголосовавших к этому времени – высокий показатель, исходя из общемировой практики. Вижу много молодежи, и это радует, значит они не равнодушны к будущему – и своему, и страны. Плюс сыграла роль хорошая информационная подготовка: граждане знают, за что они идут голосовать, – отметил глава ЦИК Узбекистана.

Отличную организацию отметил и Рустам Камилов, представитель миссии наблюдателей СНГ. По его словам, очень грамотно был организован процесс обучения и экзаменации членов комиссий референдума, отсюда и слаженная работа на участках. Что касается наблюдателей, то к ним также нет претензий: не отстраненно наблюдают, а следят за соблюдением всех канонов голосования.

Уже на выходе удается побеседовать с Райхан и Болтабеком Амановыми.

– Мы за Новый Казахстан! Верим, что все изменения к лучшему, хотим, чтобы жилось всем хорошо, потому и пришли всей семьей. Казахстанцев поздравляю с этим праздником, это действительно значимый день для нас всех, – говорит Болтабек Досжанович.

…Помогая неловким детским пальчикам просунуть бюллетень в отверстие прозрачного ящика, молодая женщина держит на руках сынишку – своего помощника в голосовании. Следом за ними к урне подходит пожилая женщина, аккуратно опускает сложенную вдвое бумагу и ждет супруга. мужчина в нарядном светлом костюме не спеша делает свой выбор. Это уже на соседнем участке № 310, расположенном там же, в «Шабыте». И тут тоже очень красиво: по стенам – картины, по углам – статуи.

– Голосование проходит как полагается – все запечатано, пломба надежная, голосующие вежливые и активные. 227 бюллетеней уже в урне, всего ожидаем, согласно спис­кам, 2 375 граждан для участия, – говорит председатель участковой комиссии рефрендума Ляззат Куптаева. – Знают, зачем пришли, делятся мнением, хотят перемен.

Еще на одном участке референдума района Алматы, расположенном в школе-лицее № 72, настроение тоже праздничное. По словам членов местной комиссии, с самого утра участок № 57 посетили наблюдатели из Турции, остались довольны увиденным.

И тут тоже активнее всех люди старшего поколения.

– Ты меня что ли фотографируешь? – заметив направленную в свою сторону камеру, меня окликает апай в белоснежном платочке на голове. – Ну давай, я непротив. А куда ты меня потом? В газету? Тогда давай я вот так встану – все, щелкай. И на мой телефон еще меня сними, дома покажу всем, что ходила голосовать.

Не оценить такой настрой невозможно: бабушке улыбаются и сидящие за столами члены комиссии, и все вокруг.

– На участке заявлены 3 000 человек, проголосовало уже не менее 25–30%, – отметила Айгуль Аманова, член участковой комиссии. – С каждым часом активность возрастает. Люди приходят и говорят: «Хотим перемен, пришли голосовать за них».