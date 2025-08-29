«Қайырлы таң!», «Сәлеметсіз бе!», «Сәлем!» Именно с этих приветствий на казахском карагандинский общественник Жанибек Садыканов предлагает всем начинать свой день. А потом – делать зарядку или идти в парк на пробежку. Наш герой так и поступает, причем как в будни, так и по выходным. Добравшись до спортзала, Жанибек снимает видеоролики, побуждая своих подписчиков вести здоровый образ жизни и учить государственный язык. Пользователи Instagram и Facebook прозвали его «мотиватор-мырза».

– В изучении любого языка, как и в спорте, важна дисциплина, – рассуждает карагандинец Жанибек Садыканов. – Нельзя лениться, нужно заниматься каждый день. Как в спортзале ты накачиваешь мышцы, так и в казахском языке нужно постоянно «прокачивать» свои навыки.

Свой мотивационный проект наш герой начал нынешней весной, когда понял, что пришла пора сбросить лишние килограммы. Сначала он хотел привес­ти себя в форму, не включая камеру на смартфоне, но потом передумал. Решил, что благодаря соцсетям поможет тем, кто хочет стать здоровее и заговорить на казахском, но все время откладывает.

Первый раз в прямой эфир Жанибек вышел в конце апреля и с тех пор почти каждый день публикует мотивационные Reels в соцсетях. В них карагандинец, сбросивший уже 15 лишних килограммов, объясняет, как добиться желаемого результата, советует рано вставать и не поздно ложиться. При этом он обращается к подписчикам на двух языках, вставляя в речь часто используемые в быту фразы и крылатые выражения на казахском. Из ролика в ролик Жанибек повторяет: «Ерте тұру» (рано вставать), «ерте жату» (рано ложиться), «деңсаулық – зор байлық» (здоровье – бесценный клад). А еще наш герой не упускает возможности пошутить или объяснить скрытый смысл какого-нибудь часто употребляемого выражения.

– На русском языке фраза «ты интересный человек» звучит позитивно, а на казахском у нее совсем другой смысл, – объясняет мотиватор-мырза в одном из своих видеороликов. – Если вы скажете: «Сен қызық адамсың», то человек подумает, что вы обращаетесь к нему с иронией или даже сарказмом. Мол, интересный ты человек, раз так поступаешь! Поэто­му вставайте рано, делайте зарядку и постарайтесь, чтобы никто не сказал вам: «Сен қызық адамсың!»

Жанибек Садыканов – человек пуб­личный. Он не только является членом Об­щественного совета Карагандинской области, но и работает на телеканале Saryarqa, где создает передачи и ведет ток-шоу. Одно из них касалось условий и возможностей изучения государственного языка в регионе. Жанибек проштудировал эту тему и сделал для себя такой вывод: в нашей стране созданы хорошие условия для овладения казахским, но есть барьеры, причем самые серьезные – у нас в головах.

– Мы, казахи, любим, когда все идеально. Поэтому, когда человек начинает говорить по-казахски и ошибается, его прерывают, мол, давай лучше по-русски. Вот в этом наша основная проблема, – высказывает свое мнение Жанибек Садыканов. – Я считаю, нам надо поощрять и поддерживать тех, кто старается на нем говорить. А мы же народ нетерпеливый: хотим, чтобы у всех все сразу получалось на «отлично».

Вот наш герой и решил поддержать тех, кто делает первые шаги – причем как в формировании здорового образа жизни, так и в изучении языка. Он придумал и запустил в соцсетях конкурс мотивационных Reels, назвав его «Саламатты ұлттың сәлемі қазақша» («Здоровая нация здоровается на казахском»). Его условия несложные. Нужно в течение будущей недели снимать короткие оригинальные ролики на определенную тему: например, 30 августа – о родине, 1 сентября – о школе, 5 сентября – о государственном языке. Находясь в кадре, обязательно скажите «Қайырлы таң!» или «Сәлем!» Весь остальной текст может быть на любом языке. Важно успеть выложить готовый видеоролик в Instagram или Facebook следующим утром, до 10.00. Авторов самых креативных работ Жанибек Садыканов обещает наградить полезными призами.

– Я давно привык к физической и об­щественной нагрузке, – улыбается карагандинец. – Вот сейчас продвигаю казахский. Нет, я не выступаю за то, чтобы все сразу начали говорить на государственном языке. Ты хотя бы просто поздоровайся на казахском, а потом возьми в руки гантели и позанимайся. Это и будет твоим проявлением любви к родине.