​Встречи на акмолинской земле

Сторонники кандидата в Президенты РК от партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева встретились с рабочими предприятий, бизнесменами, студентами и молодежью Акмолинской области.

Глава республиканского общественного штаба кандидата Маулен Ашимбаев на встрече подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев – политик, имеющий богатейший опыт работы и внесший неоценимый вклад в становление независимости страны.

– В сложные годы он помогал Елбасы отстаивать внешне­политические интересы нашего государства. Сегодня мы можем гордиться, что Казахстан полнос­тью юридически оформил свою государственную границу, а ведь в мире есть десятки стран, которые до сих пор не смогли этого сделать. Нашему Первому­ Президенту это удалось, и помогал ему в этом процессе Касым-Жомарт­ Токаев, – напомнил Маулен­ Ашимбаев.

В Кокшетау члены РОШ также встретились с работниками промышленных предприятий и представителями бизнеса. Продолжился сбор предложений для предвыборной программы кандидата в рамках акции «Бірге».