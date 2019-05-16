​Встречи на акмолинской земле

Сторонники кандидата в Президенты РК от партии «Nur Otan» Касым-Жомарта Токаева встретились с рабочими предприятий, бизнесменами, студентами и молодежью Акмолинской области.
Глава республиканского общественного штаба кандидата Маулен Ашимбаев на встрече подчеркнул, что Касым-Жомарт Токаев – политик, имеющий богатейший опыт работы и внесший неоценимый вклад в становление независимости страны.
– В сложные годы он помогал Елбасы отстаивать внешнеполитические интересы нашего государства. Сегодня мы можем гордиться, что Казахстан полностью юридически оформил свою государственную границу, а ведь в мире есть десятки стран, которые до сих пор не смогли этого сделать. Нашему Первому Президенту это удалось, и помогал ему в этом процессе Касым-Жомарт Токаев, – напомнил Маулен Ашимбаев.
В Кокшетау члены РОШ также встретились с работниками промышленных предприятий и представителями бизнеса. Продолжился сбор предложений для предвыборной программы кандидата в рамках акции «Бірге».