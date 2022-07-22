Встречи с избирателями

Сенаторы продолжают поездки по регионам.

Так, сенатор Рыскали Абдикеров в рамках рабочего визита в Карагандинскую область встретился с жителями Нуринского и Шетского районов, посетил социально значимые объекты городов Караганды, Сарани и Темиртау.

В ходе встреч депутат подробно рассказал своим землякам о законодательной работе палаты. В свою очередь жители районов рассказали сенатору о проблемах связи и доступа к Интернету. Депутат ответил на все волнующие граждан вопросы, отметив, что поднятые проблемы и предложения будут взяты на личный контроль.

При встрече с сотрудниками социально значимых объектов сенатор также рассказал о конституционных реформах и предстоящей законодательной работе Парламента, направленной на реализацию реформ Главы государства.

Проблемы медиаторов обсудил секретарь Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Канатбек Сафинов во время встречи с профессиональными медиаторами по вопросу совершенствования законодательства в сфере медиации.

Депутат отметил, что по итогам исполнения Плана мероприя­тий по реализации поправок по вопросам совершенствования гражданского процессуального законодательства и развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров на 2022 год Министерству информации и общественного развития РК рекомендовано в конце текущего года провести первый форум медиаторов, который придаст дополнительный импульс становлению и развитию института медиации.

Подводя итоги встречи, Канатбек Сафинов отметил, что поднятые предложения медиаторов будут проработаны в ходе рассмотрения следующих законопроектов в области медиации.

Депутат Сената Сагындык Лукпанов прибыл в Атыраускую область, где посетил ряд населенных пунктов, встретился с предпринимателями и депутатами районных маслихатов.

Сенатор посетил социальные объекты в Махамбетском районе, где ознакомился с ходом строительства теплицы площадью 22 гa, расположенной в селе Акжайык.

– Для развития села важно не только внедрение современных технологий, но и решение проблем дефицита кадров. На сегодняшний день для переезда сельчан в трудодефицитные регионы реализуется государственная программа «Еңбек», – отметил депутат.

В завершение рабочей поездки депутат посетил ряд социальных объектов в Исатайском районе, в том числе готовящуюся к вводу в эксплуатацию школу на 320 мест в районном центре. Сейчас там ведутся работы по оснащению необходимым оборудованием.

В ходе встреч сенатор рассказал об итогах деятельности палаты, подробно разъяснив ключевые нормы принятых в ходе прошедшей сессии законов. Также обсуждены проблемы медицины, состояния дорог, обеспечения питьевой водой в регионе.

В Алматы сенатор Ляззат Калтаева посетила Республиканскую библиотеку для незрячих и слабовидящих граждан. Встреча была связана с многочисленными обращениями читателей библиотеки по вопросу помещения, которое многие годы арендуется и находится в плачевном состоянии.

Кроме того, Ляззат Калтаева встретилась с получателями услуг социально-реабилитационного центра «ЕРЗИ». Обсуждены проблемы доступной среды для пользователей колясок, индивидуального подхода при обеспечении техническими средствами реабилитации, а также предоставления санаторно-курортного лечения.

Парламентарий заверила, что поднятые вопросы будут систематизированы и станут основой для депутатских запросов и законотворческой работы в ходе предстоящей сессии Парламента РК.

Сенатор Андрей Лукин встретился с сотрудниками полиции столицы. Он подробно остановился на принятом Сенатом Законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам совершенствования порядка прохождения правоохранительной службы, повышения правовой и социальной защищенности и ответственности сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов и военнослужащих, межведомственной координации, самостоятельности органов внутренних дел, усиления ответственности за отдельные уголовные правонарушения и оборота оружия».

Законом сокращаются этапы конкурса, вводится механизм перевода со спецгосорганов и военнослужащих в правоохранительные органы, а также упрощается прием в ведомственные вузы. Вместе с тем упорядочивается оценка работы сотрудников, дисциплинарная практика и порядок присвоения досрочных званий. Данный закон повысит уровень правовой и социальной защиты сотрудников правоохранительных органов.

Сенатор Нариман Турегалиев встретился с жителями сел Жанибекского района Западно-Казахстанской области. На встречах затронуты вопросы обеспечения питьевой водой, состояния внутрипоселковых дорог, роста цен на продукты, качества образования, нехватки врачей как в райцентре, так и в селах района.

Также депутаты ознакомились с ходом строительных работ на участке дороги Жанибек – Талов – Малый Узень протяженностью 15 км. На эти работы из средств Нацфонда выделено 644 млн тенге. В этом году будет построено 8 км дорог. Завершить строительство дороги планируется в октябре следующего года.

Сенаторы Бекболат Орынбеков и Абдалы Нуралиев в Жамбылской области ознакомились с деятельностью крестьянских хозяйств «Бірлік» и «Бахыт», с работой ТОО «Гамбург» по строи­тельству молочно-товарной фермы села Нурлыкент, а также посетили Коктюбинскую среднюю школу № 30, где проводится капитальный ремонт.

Кроме того, депутат Бекболат Орынбеков посетил город Тараз, где ознакомился с состоянием онкологической больницы, реабилитационного центра и работами по укреплению берегов реки Талас.