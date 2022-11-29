Второй котёл вышел из строя на ТЭЦ Жезказгана

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На Жезказганской теплоэлектростанции вышел из строя второй по счету котел за два дня. Всего двое суток назад произошел сбой в работе 5-го котла теплоцентраля. На данный момент теплом жителей областного центра обеспечивают всего три котла, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Первый котел №5 прекратил работу 27 ноября, а теперь произошла авария на котле №6. Сейчас тепло для жителей города вырабатывают всего три котла. В результате температура воздуха в домах понизилась на 9 градусов.

Как отмечается, нарекания со стороны жителей поступали и до этих аварий. Жезказганцы сетуют на холод в квартирах с начала отопительного сезона.

«С октября дома ни разу не почувствовали нормального тепла. А за последние два дня ситуация еще более ухудшилась. Морозы усилились, а в батареях нет тепла. Я вынуждена все вермя находиться дома, после того, как стала инвалидом. Вот теперь приходится мерзнуть в своей холодной квартире», - жалуется жительница Жезказгана Лариса Григорьева.

Об аварии на ТЭЦ жезказганцы узнали только вчера, и то через СМИ. Представители местной власти сообщили, что сегодня вышел из строя еще один котел - №6, и руководство ТЭЦ было вынуждено немедленно остановить его работу.

«Сейчас работают 7, 9,11 котел. Конечно, мы понимаем, что этого недостаточно, чтобы обеспечить жильцам качественное отопление. Тепло не подается в соответствии с требованиями. Все, что можно, делается. Ситуацию взяли под контроль. По плану запускаем 6-й котел до захода солнца. Затем завершатся ремонтные работы на 5-м котле. Сейчас температура теплоносителя составляет 77 градусов, что примерно на 9 градусов меньше нормы», - прокомментировал заместитель акима Жезказгана Ерлан Кусаинов.

Жезказганская тепловая электростанция находится в собственности ТОО «Казахмыс энерджи». Оборудование теплоисточника сильно изношено, они были установлены еще в 70-е года. На модернизацию компания вложила более 4 млрд тенге. Вышедшие из строя два котла тоже были отремонтированы в этом году. Но, тем не менее, они не выдержали первые испытания.

Что касается запаса угля, тут тоже есть множество вопросов со стороны жителей. Как сообщила местная власть, на складах имеется более 100 тысяч тонн угля, которых хватит всего на 24 дня.