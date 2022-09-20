Вторую взлетно-посадочную полосу планирует построить аэропорт Астаны

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК рассказало о планах столичного аэропорта по строительству втрой взлетно-посадочной полосы, сообщает Kazpravda.kz.

В ближайшие 5-6 лет потребуется увеличение пропускной способности главных воздушных ворот страны, сообщили в пресс-службе.

Действующая взлетно-посадочная полоса «Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев» была реконструирована в 2003 году и с тех пор ни разу не модернизировалась. В текущем году здесь был проведен капитальный ремонт. Однако, в связи с ростом интенсивности авиаперевозок и планами по развитию аэропорта, менеджмент предприятия говорит о необходимости проведения новой реконструкции участка аэродрома.

«Мы ожидаем, что к 2027–2028 году достигнем уровня потока, который потребует увеличения пропускной способности взлетно-посадочной полосы. Мы планируем поменять покрытие на полосе, рулежных дорожках и перроне, а также светосигнальное оборудование. Ремонт ВПП создаст временные неудобства, но проблему мы решим», - рассказал на презентации концепции развития воздушной гавани первый заместитель председателя правления АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» Даулет Хамзин.

В планах также строительство второй ВПП, открытие специальной экономической зоны и подведение железнодорожных путей для улучшения логистики доставки авиатоплива.

«Все глобальные изменения делаются ради достижения двух целей. Первая – воздушная гавань Астаны должна стать крупнейшей в Казахстане по пассажиропотоку и числу выполняемых рейсов уже в 2023 году. Вторая – более чем в 4 раза увеличить перевозку грузов в ближайшие 5 лет», - добавил спикер.

Планы по дальнейшему развитию аэропорта основываются на стабильном улучшении финансовых показателей и подкрепляются успехами новой стратегии предприятия. В 2021-2022 годах из-за остановки гражданских авиаперевозок работа воздушной гавани была переориентирована на дозаправку и обслуживание транзитных грузовых рейсов. Перенос акцентов позволил за короткие сроки погасить все текущие обязательства перед кредиторами, выплатить все соцобязательства перед работниками, сохранить кадры и выйти на операционную прибыль. Благодаря новой стратегии в первом полугодии 2022 года столичный аэропорт получил 1,6 млрд тенге чистой прибыли. В целом, доход по итогам 2022 года ожидается на уровне 68 млрд тенге, что на 15,8% выше, чем в 2021 году.

«В период закрытия границ между странами многие авиакомпании стали использовать наш аэропорт в качестве транзитной остановки на пути из Европы в Азию и обратно. Пересмотреть свою политику и сделать ставку на грузовые мультимодальные и транзитные перевозки было правильным решением. Около 70% доходов в 2021-2022 годах получено за счет переориентирования аэропорта на обслуживание грузовых транзитных рейсов», - добавил Хамзин.