Вторые сутки нет питьевой воды в домах жителей Балхаша

В Балхаше продолжают устранять аварию на водопроводе, оставившую город без холодной воды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram горакимата.

Скриншот с видео instagram.com/balqash_qalasy_akimdigi/

Напомним, питьевая вода в домах жителей Балхаша исчезла 4 апреля. Ее подачу акимат обещал возобновить вчера вечером, однако ремонт на трубопроводе, где лопнула задвижка, все еще продолжается.

«На 10:45 6 апреля выполнен демонтаж задвижки на сливном трубопроводе диаметром 400 мм от основного трубопровода диаметром 800 мм… Осталось заглушить сливной трубопровод диаметром 400 мм. Параллельно откачивается прибывающая вода с камеры. Она препятствует аварийно-восстановительным работам. Работы выполнены на 65%», – рассказали о текущей обстановке в акимате.

В госоргане предупредили, что после ремонта понадобится время на поэтапное заполнение магистральных и внутриквартальных водопроводных сетей во избежание гидравлического удара.

Между тем питьевую воду горожанам доставляют водовозы. А школы города переведены на сокращенный график работы.