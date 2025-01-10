Вузы или колледжи популярны среди молодежи РК – исследование

По мнению аналитиков DATA HUB , привлекательность колледжей в глазах молодежи не растет, не смотря на то, что поступать туда бесплатно становится проще, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным центра, в 2024/2025 учебном году на бюджетное отделение было зачислено 73% от общего числа поступивших в организации технического и профессионального образования (в широком понимании – колледжи). Это рекорд за 14 лет.

«Соответствующая доля росла на протяжении почти всего обозначенного промежутка времени и прибавила в конечном счете целых 30 п.п. Иными словами, с 2011/2012 учебного года шансы быть принятым в колледж на безвозмездной основе выросли в 1,7 раза. Если раньше это удавалось сделать двоим из пятерых поступивших, то сейчас – троим из четверых. Наблюдаемая динамика в целом подтверждает тезис государства об увеличении охвата молодежи бесплатным техническим и профессиональным образованием по востребованным специальностям», – отметили в DATA HUB.

В то же время, по мнению исследователей, нельзя сказать, что при распределении своего заказа государство уделяет им абсолютно все внимание, хотя в последнее время много говорится о необходимости повышать престиж рабочих профессий. Так, в 2024/2025 учебном году на группы специальностей, которые «едва ли относятся к рабочим в классическом понимании, пришлось 43% поступивших на бюджетное отделение студентов колледжей».

Речь идет о следующих направлениях:

- «Образование» (13%);

- «Информационно-коммуникационные технологии» (12%);

- «Здравоохранение и социальное обеспечение» (8%);

- «Бизнес, управление и право» (5%);

- «Искусство и гуманитарные науки» (4%).

«Но, как бы сильно ни старалось государство, упрощая доступ к бесплатному образованию в колледжах, привлекательность подобных учебных заведений в глазах молодого поколения, похоже, не растет. В текущем учебном году продолжить обучение в колледжах после девятого класса решило 37% выпускников школ, после одиннадцатого – 30%. В сравнении с 2016/2017 годом (более ранние статистические наблюдения в открытом доступе отсутствуют) показатели снизились на 3 п.п. и 15 п.п. соответственно», – считают аналитики.

Отмечается, что расчеты содержат в себе небольшую погрешность, связанную с особенностями формата предоставления статистических данных.

«Тем временем привлекательность вузов среди молодежи, по всей видимости, как раз таки растет. С 2016/2017 года доля поступивших сюда выпускников одиннадцатых классов прибавила 3 п.п., достигнув 73% (расчеты с погрешностью). И это несмотря на куда более низкие шансы стать студентом бюджетного отделения. Но они тоже растут (см. график ниже)», – заключили авторы исследования.

Инфографика: t.me/DataHUB_KZ