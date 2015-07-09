Вузы страны на «лестнице почета» Свежий выпуск 917 Шолпан КАЛАНОВА, президент Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании, профессор, доктор педагогических наук

Национальный рейтинг вузов НКАОКО учитывает многообразие казахстанских вузов. Учебные заведения представлены по следующим направлениям: многопрофильные, технические, гуманитарно-экономические, медицинские, педагогические и вузы искусства. Такая классификация была введена, чтобы ранжировались вузы, подобные друг другу. Образно говоря, как яблоки должны сравниваться с яблоками, а не с апельсинами.

Основная методология рейтинга агентства была сформирована в 2008 году, еще тогда за основу методологии были взяты берлинские принципы ранжирования, принятые экспертами в 2006 году. Кроме того, учитывался опыт высших учебных заведений стран, в которых разработка и публикация рейтингов имеет продолжительную историю, таких как США, Великобритания, Германия, Польша, Китай и другие. Позже методология частично корректировалась, в частности было уменьшено число индикаторов, по которым проводится расчет рейтингов, а также для некоторых критериев индикаторов изменено присвоение весовых баллов (процентов).

В настоящее время практически во всех странах рейтинги вузов стали одним из инструментов повышения качества высшего образования, это популярный механизм сравнения эффективности деятельности вузов. При этом важно использовать выверенные методологии и методики определения рейтингов, позволяющие получить научно обоснованные и достоверные результаты. Влияние рейтингов отличается от страны к стране, от одной организации образования к другой, но мало кому удается остаться вне поля их влияния.

Цели определения рейтинга следующие. Во-первых, предоставление общественности информации для принятия решений (абитуриентам и их родителям, политикам, фондам, работодателям, международным организациям). Во-вторых, содействие развитию конкуренции между высшими учебными заведениями. И в-третьих, стимулирование вузов к улучшению их деятельности, это касается результативности обучения, исследовательской работы, международных обменов, качества профессорско-преподавательского состава и информирования общественности через работу веб-сайтов.

Другой способ видения рейтингов – рассматривать их как часть эволюции учебных заведений для большей прозрачности их деятельности, подотчетности и сопоставимости в ответе на вызовы времени. Рейтинги стали доминирующим методом в сравнении вузов на мировом уровне вследствие своей простоты и строгости. Они используют индикаторы для измерения различных аспектов деятельности высшего образования, а затем приписывают определенный вес этим индикаторам в соответствии с оценочными суждениями различных провайдеров рейтинга. Затем данные собираются в единое значение в убывающем порядке и представляются в виде рейтинговой таблицы.

Рейтинг вузов НКАОКО – это инте­гральная оценка качества подготовки выпускников вуза на основе трех анкет, определяемая качественными параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов и характеристиками, отражающими мнение референтных групп – работодателей, представителей академических и научных кругов.

Методика практически не изменилась по сравнению с предыдущими годами, всего в опросах участвовали около 1 400 рес­пондентов. Источниками статистической информации стали данные анкетирования вузов, которые заполняли анкету-1 (вес – 60%), имеющую шесть индикаторов и 36 критериев. Вузы представляли показатели своей деятельности за 2012–2014 годы. Анкета-2 – это репутационная оценка учебных заведений, которая выполнялась национальными и международными экспертами, представляющими академическую общественность (вес – 20%). Анкета-3 – это репутационная оценка выпускников вузов (вес – 20%), которая осуществлялась работодателями (центральные госорганы, областные акиматы, представители крупного, среднего и малого бизнеса).

Анкетирование работодателей и экс­пертов проводилось с 5 апреля по 1 июня 2015 года, анкеты распространялись в государственные органы и национальные компании через электронную почту и на бумажной основе. Все количественные результаты вузов по трем анкетам были нормированы, чтобы выдерживалось соотношение между анкетами 60:20:20.

Наукометрические показатели, такие как публикации в базах данных Web of Science и Scopus, были взяты агентством из открытых источников с выборкой за 2012–2014 годы. Независимые данные, такие как результаты внешней оценки учебных достижений студентов, были получены от Национального центра тестирования МОН РК, сведения о числе выпускников вузов, получивших гранты, или количестве преподавателей, прошедших стажировку по программе «Болашак», – от АО «Центр международных программ «Болашак», а о количестве грантов по программе «Лучший преподаватель года» – от департамента высшего и послевузовского образования МОН РК. Поэтому выражаем большую благодарность этим организациям за предоставление информации.

Национальный рейтинг – рейтинг многомерный, так как академические статистические показатели охватывают качество деятельности профессорско-преподавательского состава, состав студентов и результаты их обучения, научную и инновационную деятельность вузов, международное сотрудничество, а также информационную представленность в Интернете.

Для того чтобы понять, какие показатели влияют на рейтинг в анкете-1, рассмотрим индикаторы и основные критерии, влияющие на результаты ранжирования академической деятельности (с подробным распределением баллов для каждого критерия можно ознакомиться на сайте: www.nkaoko.kz).

Индикатор первый представляет качественный состав контингента студентов и состоит из семи критериев, остановимся лишь на некоторых из них. Например, первый критерий – это доля студентов, получающих образование по дневной форме обучения, второй – доля студентов, обучающихся на основе образовательного заказа. Эти критерии очень важные, так как показывают, какие вузы предпочитают абитуриенты, особенно обладающие грантом. Они отражают уровень привлекательности вуза. Нам известно, что зачастую выбор высшего учебного заведения абитуриенты осуществляют на основе информации, полученной от друзей или знакомых, советов родителей или учителей в школе, рекламы вуза.

Третий критерий – это доля магистрантов и студентов PhD по отношению к общему числу студентов, четвертый и пятый критерии – доля студентов из других городов и их обеспеченность общежитиями. Кроме того, используются индекс масштабирования и другие критерии.

Второй индикатор демонстрирует результаты учебных достижений студентов. Большую роль в «получении баллов» играют итоги внешней оценки учебных достижений (ВОУД) учащейся молодежи, победы на международных и национальных конкурсах. Это действительно важный индикатор, так как он показывает оценку уровня знаний студентов.

Индикатор третий дает информацию о качественном составе преподавателей вуза, он отражает различные критерии, которые влияют на качество обучения. Это и количество преподавателей, имеющих ученые степени, и число педагогов, получивших гранты МОН РК «Лучший преподаватель вуза».

Четвертый индикатор отражает научно-исследовательский и инновационный потенциал вуза, а это важный показатель его работы. Большое внимание уделяется критерию финансирования научных исследований учебного заведения, числу научных публикаций в Казахстане, странах СНГ и статьям в зарубежных рейтинговых научных изданиях. В настоящее время все вузы и научные организации имеют доступ к мировой базе научно-технической информации. Значимые критерии, которые входят в данный индикатор, – число патентов и инновационных патентов, наличие национальных лабораторий и технопарков.

Индикатор пятый показывает уровень международного сотрудничества. Это наличие относительного числа международной мобильности студентов и преподавателей, выпускников вуза, совместных образовательных программ с зарубежными вузами, а также доля иностранных профессоров, приглашенных вузом для проведения занятий в течение одного семестра, количество иностранных студентов.

Шестой индикатор отражает уровень информационного обеспечения вуза, связанный с наличием сайта, и учитывает информационное наполнение сайтов, количество веб-страниц, число документов, частоту обновляемости, количество ссылок на сайт и посещений, дизайн и удобство в навигации, представление информации на трех языках: казахском, русском и английском. Нужно отметить, что благодаря данному индикатору изменилось отношение вузов к разработке и наполнению сайтов, и уже свыше 100 вузов присутствуют на сайте «Вебометрикс» среди свыше 25 000 вузов мира. Если в 2011 году только три вуза входили в число 5 000 вузов мира, то в 2015 году – уже девять университетов Казахстана, а Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева – в число 2 000 вузов мира.

Как отмечалось выше, по второй и третьей частям рейтинга репутационную оценку вуза давали эксперты и работодатели. Эксперты оценивали вузы, которые они знают изнутри, работодатели же – уровень подготовки выпускников, которые работали на анкетируемых предприятиях. В качестве экспертов выступили казахстанская профессура и их зарубежные коллеги. Всего в анкетировании участвовали свыше 400 экспертов, причем приятно отметить, что многие – очень активно.

В анкетировании работодателей приняли участие центральные и областные исполнительные государственные органы. Самыми активными участниками были Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство по инвестициям и развитию РК, национальные компании «Астана EXPO 2017», «Казгеология», «Социально-предпринимательская корпорация», «Национальные информационные технологии», АО «Казахтелеком», «Транстелеком», «Корпорация Казахмыс», а также акиматы Жамбылской, Западно-Казахстанской областей, АТФБанк, Банк «ЦентрКредит», Forte Bank, Kaspi bank, Банк ВТБ, БТА Банк и другие. Кроме того, в анкетировании участвовали руководители школ, учреждений здравоохранения различных регионов страны, малого и среднего бизнеса. Всего агентством получено более 1 000 анкет.

В Национальном рейтинге лучших вузов Казахстана представлено только 57 вузов страны, однако приняли участие 60 высших учебных заведений. Это меньше по сравнению с предыдущими годами, но здесь нужно учесть, что число вузов постепенно сокращается и не все они готовы представлять свои данные на суд общественности.

В течение нескольких месяцев, начиная с февраля текущего года, агентством проводилась огромная работа по подготовке исследования – рассылка запросов в высшие учебные заведения, сбор данных, причем зачастую вузы несколько раз пересылали недостающую информацию. Затем проводились проверка информации, ее обработка.

Важной частью работы был аудит полученной информации на достоверность. К сожалению, до сих пор довольно часто вузы по отдельным критериям искажают данные, например по финансированию НИР вуза, по статьям, опубликованным в Казахстане и странах СНГ, патентам или по информации, связанной с поездками студентов или преподавателей за рубеж. Поэтому требовалось дополнительное время для уточнения этих сведений и поиска достоверных данных из всех доступных источников. Например, методом случайной выборки сотрудники агентства звонили по телефону студентам или преподавателям, которые указали вуз, чтобы проверить достоверность информации по их поездкам, однако, к сожалению, довольно часто не получали подтверждения. Тогда эта информация выбраковывалась как недостоверная.

В Национальном рейтинге многопрофильных вузов первая пятерка не изменилась. Это по-прежнему Евразийский нацио­нальный университет им. Л. Гумилева, Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, которые разделили первое место. За ними следуют Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, они значительно уступают по баллам национальным вузам, но это и понятно, так как национальные вузы имеют большое финансирование, а также значительное внимание – как государственных органов, так и общественности.

По классификации «технические вузы» в первую пятерку входят Казахстанско-Британский технический университет, Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, Карагандинский государственный технический университет, Казахский национальный аграрный университет и Алматинский технологический университет.

Алматинский технологический университет сумел опередить Алматинский университет энергетики и связи благодаря тесному сотрудничеству с работодателями, их активному участию в анкетировании. Нужно отметить, что Казахстанско-Британский технический университет – лидер по международным публикациям и цитируемости научных работ среди данной группы вузов. Молодой вуз – Международный университет информационных технологий – уверенно поднялся с десятого места в прошлом году на восьмое место.

Первая пятерка среди гуманитарно-экономических вузов немного изменилась, в нее входят КИМЭП, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, университет «Туран», Алматы менеджмент университет. Впервые в нее вошел Университет С. Демиреля. В прошлом году он участвовал в группе многопрофильных университетов, что было неправильным: вуз сам заявил о себе как о многопрофильном вузе, но изучив лицензию и программы, мы увидели, что основные специальности в этом вузе гуманитарные и экономические и только четыре программы профиля ИТ.

В остальных группах особых изменений в рейтинге не произошло, в тройку лучших медицинских вузов вошли Казахский национальный медицинский университет им. С. Асфендиярова, Карагандинский государственный медицинский университет, Государственный медицинский университет города Семея.

В первой тройке педагогических вузов – Казахский государственный женский педагогический университет, Павлодарский государственный педагогический институт, Таразский государственный педагогический институт. Среди вузов искусства безусловным лидером выступает Казахский национальный университет искусств.

В программном рейтинге 2015 года приняли участие 46 вузов по 131 программе бакалавриата, трем специальностям высшего специального образования и 117 программам магистратуры. В тройке лидеров по числу поданных программ по бакалавриату и магистратуре оказались Казахский национальный университет им. Аль-Фараби (142), Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова (122) и Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (90). Рейтинг образовательных программ можно будет увидеть на сайте: nkaoko.kz.

Надеемся, что Национальный рейтинг лучших вузов Казахстана будет очередным шагом в повышении качества и транспарентности в деятельности отечественных высших учебных заведений. И поставит новые цели перед вузами страны. НКАОКО желает всем абитуриентам и их родителям успехов, правильного выбора вуза с надеж­дой, что генеральный рейтинг лучших вузов Казахстана поможет им в этом выборе!



