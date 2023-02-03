Ввести штраф для туристов за поход в горы в непогоду предлагают в Казахстане

Как отмечают в МЧС, из-за того, что туристы не сообщают заранее спасателям маршруты передвижения, в случае их пропажи, на их поиски и спасение тратится много ресурсов и времени.

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Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев на брифинге в СЦК сообщил о планах ввести штраф для туристов за поход в горы в непогоду, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Несмотря на все предупреждающие мероприятия, граждане пренебрегают погодными условиями и сложностями прохождения маршрута, тем самым подвергая опасности свою жизнь и жизнь близких. В текущий зимний период спасательными подразделениями осуществлено 14 поисково-спасательных работ по поиску 147 туристов, которые, путешествуя по горной местности, не смогли самостоятельно определить маршрут движения для возвращения домой», - сказал Кульшимбаев.

По его словам, из-за того, что туристы не сообщают заранее спасателям маршруты передвижения, в случае их пропажи, на их поиски и спасение тратится много ресурсов и времени.

«Сейчас мы разрабатываем совместно с Министерством культуры и спорта законопроект о введении ответственности за выход на маршрут без предупреждения ДЧС. Сейчас ведь привлекают к ответственности водителей, которые выезжают на дорогу, несмотря на метель и предупреждение полиции. 8 водителей уже привлечены к ответственности и оштрафованы на сумму 30 МРП. Такие же меры предлагаем принять и в отношении туристов. Соответствующие поправки планируется внести в законы страны до конца года», - резюмировал спикер.