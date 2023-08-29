Ввоз праворульных автомобилей хотят запретить на полгода в Казахстане

В Казахстане планируют на шесть месяцев запретить ввоз праворульных автомобилей на территорию страны, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Соответствующий проект приказа опубликовали на портале Открытые НПА.

Проектом приказа министерства индустрии и инфраструктурного развития предусматривается введение запрета на ввоз в республику сроком на шесть месяцев легковых автомобилей с правосторонним расположением рулевого управления.

"Предполагаемые социально-экономические, правовые и (или) иные последствия в случае принятия проекта нормативного правового акта, а также влияние положений проекта нормативного правового акта на обеспечение национальной безопасности: не предусмотрено", – говорится в документе.

Публичное обсуждение продлится до 13 сентября. Отмечается, что приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования.

Напомним, в конце декабря 2022 года сообщалось о том, что казахстанцы смогут разово легализовать иностранные машины с праворульным управлением.

Ранее Султанбаев на брифинге в СЦК разъяснил суть легализации праворульных авто.