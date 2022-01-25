Экономика
"Вы должны сделать всё, чтобы люди увидели изменения" – Премьер акиматам западного Казахстана
На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены комплексные планы социально-экономического развития западных регионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, актуализированы принятые в прошлом году комплексные планы по Мангистауской и Атырауской областям, а также разработаны планы по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям.

«Планы должны быть нацелены не просто на развитие отдельных отраслей экономики, но и на решение таких насущных проблем, как качественное водообеспечение, доступное образование и здравоохранение, создание новых рабочих мест», — сказал Алихан Смаилов.

Комплексный план развития Актюбинской области на 2022-2025 годы включает реализацию 92 мероприятий на общую сумму 1,7 трлн тенге. Планируется увеличить объем промышленности до 2,8 трлн тенге, создать дополнительно более 39 тыс. рабочих мест.



К 2025 году в Западно-Казахстанской области предусмотрена реализация 116 мероприятий на общую сумму 2,6 трлн тенге. В регионе будут модернизированы более 2 тыс. км электросетей, что позволит значительно снизить их износ – с 80% до 50%. Планируется создать свыше 38 тыс. новых рабочих мест, привлечь порядка 2,1 трлн тенге частных инвестиций.

Актуализированный Комплексный план развития Атырауской области на 2021-2025 годы включает реализацию 182 мероприятий на общую сумму 8,9 трлн тенге. Будут приняты меры для недопущения участившихся аварий в электросетях путем строительства и реконструкции 228,1 км линий электропередач. Планируется создать свыше 40 тыс. новых рабочих мест, привлечь порядка 8,3 трлн тенге частных инвестиций.

В Мангистауской области предусмотрена реализация 226 мероприятий на общую сумму 2,1 трлн тенге. Планируется строительство и расширение 9 опреснительных заводов и установок, создание более 55 тыс. рабочих мест.

В документах основной упор идет на привлечение внебюджетных средств – квазигосударственного сектора и частных инвесторов.

«Главное – вы должны сделать все, чтобы жители областей почувствовали положительные изменения, видели перспективу, могли работать и зарабатывать, развивать свой бизнес, лечиться и учиться. Необходимо использовать все возможности, чтобы качество жизни населения заметно улучшилось», — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к акиматам Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

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