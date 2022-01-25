"Вы должны сделать всё, чтобы люди увидели изменения" – Премьер акиматам западного Казахстана

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрены комплексные планы социально-экономического развития западных регионов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, актуализированы принятые в прошлом году комплексные планы по Мангистауской и Атырауской областям, а также разработаны планы по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям.«Планы должны быть нацелены не просто на развитие отдельных отраслей экономики, но и на решение таких насущных проблем, как качественное водообеспечение, доступное образование и здравоохранение, создание новых рабочих мест», — сказал Алихан Смаилов.Комплексный план развития Актюбинской области на 2022-2025 годы включает реализацию 92 мероприятий на общую сумму 1,7 трлн тенге. Планируется увеличить объем промышленности до 2,8 трлн тенге, создать дополнительно более 39 тыс. рабочих мест.К 2025 году в Западно-Казахстанской области предусмотрена реализация 116 мероприятий на общую сумму 2,6 трлн тенге. В регионе будут модернизированы более 2 тыс. км электросетей, что позволит значительно снизить их износ – с 80% до 50%. Планируется создать свыше 38 тыс. новых рабочих мест, привлечь порядка 2,1 трлн тенге частных инвестиций.Актуализированный Комплексный план развития Атырауской области на 2021-2025 годы включает реализацию 182 мероприятий на общую сумму 8,9 трлн тенге. Будут приняты меры для недопущения участившихся аварий в электросетях путем строительства и реконструкции 228,1 км линий электропередач. Планируется создать свыше 40 тыс. новых рабочих мест, привлечь порядка 8,3 трлн тенге частных инвестиций.В Мангистауской области предусмотрена реализация 226 мероприятий на общую сумму 2,1 трлн тенге. Планируется строительство и расширение 9 опреснительных заводов и установок, создание более 55 тыс. рабочих мест.В документах основной упор идет на привлечение внебюджетных средств – квазигосударственного сектора и частных инвесторов.«Главное – вы должны сделать все, чтобы жители областей почувствовали положительные изменения, видели перспективу, могли работать и зарабатывать, развивать свой бизнес, лечиться и учиться. Необходимо использовать все возможности, чтобы качество жизни населения заметно улучшилось», — сказал Алихан Смаилов, обращаясь к акиматам Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.