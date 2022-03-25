Колонка обозревателей
Вы нам писали, а мы плевали
Елена Левкович

Детей из школы обычно забираю я. Оба учатся во вторую смену, школа недалеко от дома – минут 10 неспешным ходом. Добрести туда не так-то просто: дорога лежит через обледенелые дворы и проулки. Возле самой школы ситуация та же: подъездная дорога аж блестит своим ледяным панцирем.

Пару недель назад я, как всегда, брела к воротам школы, балансируя. Уже на подходе заметила сутолоку на тротуаре: дети что ли дерутся? Проходящие мимо взрослые обходили группку, оглядываясь. Подкатилась ближе и поняла, что ребята пытались поднять с обледенелого тротуара своего одноклассника. Мальчишка держался за голову, с трудом стоя на ногах.

– Что случилось? – спрашиваю парнишку, поднимающего лежащий на тротуаре рюкзак.

– Он упал, и головой прямо об вот этот край, – школьник пнул ледяной кант. Тротуар, очевидно, чистили от наледи, скололи посередине, а выс­тупы по обеим сторонам остались.

– Пойдем, я тебя в школьный медпункт отведу, – наклоняюсь к мальчику, которому по-прежнему очень плохо. Он машет рукой – «не нужно».

– Мы его домой отведем, он вот в этом доме живет, у него мама дома, – говорит кто-то из мальчишек. От моего предложения отвезти в детскую больницу (она в пяти минутах езды) или вызвать скорую ребята тоже отказываются.

Не могу же я силой увезти чужого ребенка! Наказав одноклассникам, чтобы позвонили маме мальчика еще по пути домой, проводила процессию взглядом до поворота: пострадавшего вели под руки, периодически останавливаясь – ребенка тошнило. Явно сотрясение. Эх, от волнения даже не спросила, как зовут парнишку.

Встретила сына и решила сразу же переговорить с завучем. Но нет: рабочий день у администрации школы до пяти. Нашла дежурного, показала фото, обрисовала ситуацию. «Примем меры», – кивнул парень. Попросила почистить и сам школьный двор: снег утоптался до глянца, школяры семенят, растопырив руки.

Как у нас везде и всюду «принимаются меры», думаю, известно не мне одной. Тем же вечером села писать обращение на адрес директора, для надежности. Написать-то я написала, а вот отправить его удалось попытки, наверное, с седьмой: абракадабра из латиницы – «введите код, изображенный на картинке» – никак не хотела давать мне допуск. Зачем делать такие нечитаемые символы?! Ладно я, обновив несколько раз, все же разглядела каракули, а если с таким набором иероглифов столкнется человек в летах? Да ни в жизни не достучится до приемной!

Надеяться, что что-то изменится за выходные, было наивно. И правда, в понедельник отполированная сотнями ног тропинка от дверей школы так и продолжала блестеть. Блестела она и во вторник, полируясь еще больше падающими на нее детьми. Ни в школьном дворе, ни вокруг школы вообще ничего не изменилось.

Звоню в школу, мне отвечают, что «да-да, мы Ваше обращение получили, сегодня предоставим письменный ответ на электронную почту». Не надо, говорю, мне ответа, вы лучше делом займитесь: сколите лед, сгребите снег, да хотя бы песком присыпьте! «Конечно, – отвечают, – все будет, вот как раз сегодня после обеда директор проведет собрание на эту тему. А про пострадавшего мальчика выяснить будет непросто, вроде никто не жаловался, но мы постараемся и обязательно Вам сообщим…»

Стоит ли говорить, что спустя как минимум неделю со школой не произошло никаких перемен: и снег был на месте, и лед, и падающие в школьном дворе дети. И про мальчика мне никто ничего не рассказал. Удивительное, однако, руководство – чего ждут? Жалобы в управление? Несчастного случая с более серьезными травмами? Или, что вероятнее всего, что снег сам растает, лишив их необходимости переживать душой за свое дело.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Колонка обозревателей
О бессилии и насилии
Колонка обозревателей
Непомерные аппетиты
Колонка обозревателей
Вторая республика – второе дыхание
Колонка обозревателей
С чистого листа
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021