Выбирать фото для удостоверения личности и паспорта смогут казахстанцы

Председатель правления НАО «Госкорпорация «Правительство для граждан» Суйениш Абдильдин сообщил, что казахстанцы будут вправе выбрать самостоятельно фото для удостоверения личности и паспорта, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Суйениш Абдильдин отметил, что к этому часу услуги документирования продолжают оставаться проблемным участком в ЦОНах. Поступают жалобы от граждан по качеству фотографий, которые снимаются для удостоверения личности и паспортов.

«Мы совместно с МВД работаем над внедрением терминалов самообслуживания. Со стороны МВД имеется полная поддержка по этому вопросу - эти терминалы оснащены биометрической системой и понятным интерфейсом. Клиенты могут самостоятельно прийти, сфотографироваться, выбрать наилучший вариант фотографии и отправить заявку на изготовление документов сотрудникам миграции», - рассказал спикер.

По его словам, сейчас решается вопрос подписания совместного приказа. В ближайшее время планируется запустить данные терминалы по городу Нур-Султан.