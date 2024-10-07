Выбор народа будет определять будущее страны - депутат о референдуме по АЭС

Фото пресс-службы партии «AMANAT»

Он привел данные Центральной комиссии референдума, согласно которым 63,87% от общего числа граждан, включенных в список, получили бюллетени.

«Это хороший показатель. Мы видим, что наш народ проявил максимальную активность, не равнодушен к будущему страны. Главное, что голосование на референдуме проходило открыто, чисто и справедливо. Это еще один аргумент в пользу того, что справедливый Казахстан, предложенный главой государства, реально реализуется», - написал он на своей странице в Facebook.

По этому важному вопросу стало известно и первое заключение Exit Poll, проведенное Институтом общественного развития. По его результатам 72,3% участников опроса ответили, что согласны со строительством атомной электростанции в Казахстане.