Выбор народа будет определять будущее страны - депутат о референдуме по АЭС

Референдум
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Депутат Мажилиса Парламента РК, руководитель фракции партии AMANAT Елнур Бейсенбаев высказался о предварительных данных по референдуму, сообщает Kazpravda.kz 

Фото пресс-службы партии «AMANAT»

Он привел данные Центральной комиссии референдума, согласно которым 63,87% от общего числа граждан, включенных в список, получили бюллетени.

«Это хороший показатель. Мы видим, что наш народ проявил максимальную активность, не равнодушен к будущему страны. Главное, что голосование на референдуме проходило открыто, чисто и справедливо. Это еще один аргумент в пользу того, что справедливый Казахстан, предложенный главой государства, реально реализуется», - написал он на своей странице в Facebook.

По этому важному вопросу стало известно и первое заключение Exit Poll, проведенное Институтом общественного развития. По его результатам 72,3% участников опроса ответили, что согласны со строительством атомной электростанции в Казахстане.

«Вскоре будут опубликованы официальные данные и государственной ответственной организации. Как правило, мировой опыт показывает, что этот показатель не так уж далек от итогов экзитпола. При этом я твердо убежден, что выбор народа будет определять будущее страны», - добавил мажилисмен.

#депутат #АЭС #референдум

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