Общество
Выборы Президента РК: Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением
Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением в поддержку проведения внеочередных выборов Президента РК, передает Inform.kz.   

"Данный шаг является своевременным и необходимым, он продиктован самим временем. Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке в полном соответствии с основным законом страны. Проведение выборов путем прямого волеизъявления народа позволит снять любую неопределенность. Сегодня страной реализуются масштабные программы по обеспечению развития экономики, решению социальных вопросов, стабильного роста доходов и качества жизни народа. От эффективного и качественного их исполнения зависит благополучие всех казахстанцев", – говорится в обращении АНК, которое зачитала председатель ОО "Болгарский этнокультурный центр "Злата" Ольга Андриевская.

В обращении АНК также отмечено, что при непростых глобальных процессах, сохранение и приумножение достигнутого возможно лишь в условиях преемственности стратегического курса Елбасы, продолжения проводимой сбалансированной внутренней и внешней политики.

"Обеспечить успешное развитие государства и общества, эффективное государственное управление, безопасность и стабильность призван Президент Республики Казахстан – гарант Конституции страны, прав и свобод человека и гражданина. Внеочередные президентские выборы станут патриотическим актом по сплочению народа, дадут мощный импульс стабилизации экономики, обеспечению гражданского мира, социальной стабильности для решения ключевых задач поступательного развития страны и благополучия наших граждан", – считают члены АНК.

Ассамблея народа Казахстана убеждена, что президентские выборы послужат дальнейшему укреплению общественного согласия и общенационального единства в нашей стране.

Напомним, 9 апреля Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о проведении внеочередных выборов Президента РК.

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