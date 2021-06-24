Выборы сельских акимов: какие документы нужно предоставить кандидатам
Екатерина Елисеева
Список необходимых документов для кандидатов на выборах сельских акимов в Казахстане озвучил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев в ходе заседания Центральной избирательной комиссии РК, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.
Он сообщил, что кандидаты в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа для проверки соответствия требованиям законодательства Республики Казахстан в сфере государственной службы представляют в районную (городскую) избирательную комиссию следующие документы:
1) копию документа, удостоверяющего личность гражданина Республики Казахстан; 2) послужной список кандидата в акимы города районного значения, села, поселка, сельского округа по форме; 3) копию трудовой книжки; 4) копии документов об образовании.
К копиям документов об образовании, выданных обладателям международной стипендии "Болашак", прилагается копия справки о завершении обучения по международной стипендии Президента Республики Казахстан "Болашак", выданной акционерным обществом "Центр международных программ".