Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Минтруда разработало поправки в «Перечень лиц, для которых не требуются разрешения местных исполнительных органов на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности.

Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 2 июня 2025 года.

«Поправки разработаны для конкретизации количества иностранных граждан, которые могут быть привлечены для осуществления трудовой деятельности в одной организации без разрешения местных исполнительных органов. В соответствии с вносимыми изменениями, казахстанские юридические лица со стопроцентной долей иностранного участия в их уставном капитале смогут принять на работу вне квоты только первого руководителя и не более чем одного его заместителя», – говорится в сообщении.

Ознакомиться с проектом поправок на портале «Открытые НПА» можно по следующей ссылке.