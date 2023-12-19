Выкупить интимные фото требовал у экс-возлюбленной житель Шымкента

Его задержали с поличным при получении части вымогаемой суммы

Фото: Polisia.kz

Житель Шымкента требовал у бывшей возлюбленной 20 тыс. долларов США, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК.

"Попавшая под угрозы экс-сожителя горожанка обратилась в полицию. Со слов заявительницы, мужчина требовал с нее 20 тысяч долларов США. В противном случае шантажист обещал выложить в интернет ее видео интимного характера. Подозреваемого оперативники УБОП департамента полиции задержали с поличными при получении им части вымогаемой суммы в размере 2 млн тенге. По факту полицейские начали расследование. Задержанного водворили в ИВС", - сообщили в ДП.

Правоохранители рекомендуют в таких случаях не идти на поводу у преступника и немедленно обратиться в полицию.

