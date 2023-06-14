Выманивших более 40 млн тенге телефонных мошенников задержали в Костанае

От рук злоумышленников, среди которых есть и несовершеннолетние, пострадало 13 пенсионеров.

Фото: polisia.kz

Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области совместно с Северным отделом УП Костаная установили личности подозреваемых в мошенничестве, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как выяснилось, мошенники звонили людям и представлялись их родственниками либо сотрудниками полиции, требуя деньги за положительный результат в решении их вопроса.

"Установлены личности шестерых подозреваемых, среди которых есть и несовершеннолетние. Группы действовали по инструкции своих посредников и забирали деньги у жертв, под предлогом решения вопроса с правоохранительными органами за допущенное ДТП либо лечение в медучреждениях. Таким образом от рук мошенников пострадало 13 пенсионеров, которые лишились более 40 млн тенге", – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Полицейские задержали группу мошенников на месте преступления, в момент получения 31 тысячи долларов.

Начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 "Мошенничество, совершенное неоднократно".

Ранее МВД предупреждало казахстанцев о том, что в связи с блокировкой звонков с подменных абонентских номеров и усилением других профилактических мер, мошенники перешли на свои старые уловки.