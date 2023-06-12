МВД предупреждает! Мошенники вернулись к старой схеме обмана

В связи с блокировкой звонков с подменных абонентских номеров и усилением других профилактических мер мошенники перешли на свои старые уловки в Казахстане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

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Полиция рассказала об одной из схем мошенников.

«В последнее время участились мошенничества в отношении пожилых людей. Так, мошенники звонят к ним на домашние телефоны, притворяясь близкими родственниками, говорят, что стали виновниками ДТП. Затем срочно просят деньги для решения проблемы и передают телефон якобы полицейскому. Тот, пользуясь доверчивостью людей преклонного возраста, убеждает их передать деньги для пострадавших при ДТП либо для освобождения родственников от уголовной ответственности. После согласия жертвы к ней за деньгами отправляют курьера.

В связи с чем призываем граждан, особенно пожилого возраста, быть осторожными и не доверять сомнительным звонкам, не передавать деньги незнакомцам! Также просим предупредить своих родителей, родственников и знакомых пожилого возраста об указанных способах мошенничества.

При подобных звонках необходимо прервать телефонный разговор и связаться с указанными родственниками, перепроверив поступившую информацию. В случае неподтверждения нужно незамедлительно обратиться в полицию по номеру 102», – призвал начальник управления департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Марат Толеуханов.