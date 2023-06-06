Вымогателя крупной суммы денег задержали в Костанае

У подозреваемого изъяли оружие и наркотики.

Фото: polisia.kz

В полицию Костаная обратился мужчина с заявлением о том, что в течение полугода у него постоянно вымогают деньги, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники управления по борьбе с организованный преступностью ДП Костанайской области установили вымогателя. Им оказался 29-летний ранее судимый гражданин.

"Выяснилось, что он в период с января по июнь, применяя физическую силу, а также под угрозой ее применения, завладел деньгами в сумме 17 млн тенге, принадлежавших потерпевшему", – рассказал начальник УБОП ДП Костанайской области Серик Байгонов.

В ходе проведения оперативно-следственных действий задержан подозреваемый, у которого изъято оружие и наркотики.

Проверяется причастность подозреваемого к иным преступлениям.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК "Вымогательство", добавили в полиции.