Выплаты в 50 тысяч тенге: Фонд "Birgemiz" обратится в полицию из-за фейка

Первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook
прокомментировал фейк о новом пособии в 50 тысяч тенге, для которого якобы необходимо оплатить единый совокупный платеж, передает Kazpravda.kz
.
"Уважаемые друзья! Хочу сообщить, что в сети появилась недостоверная информация о якобы выплатах в 50 тысяч тенге под лозунгом "Biz Birgemiz" посредством Telegram-ботов и различных платежных онлайн-систем. Некоторые граждане распространяют фейковые сообщения о том, что для получения благотворительной помощи фонда необходимо оплатить единый совокупный платеж в размере 2 485 тенге. Данная информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении.
По его словам, материальная помощь из средств фонда доводится до получателей путем безналичного перечисления через банки второго уровня на карточный или текущий счет физического лица.
"При этом предоставление каких-либо документов или оплата налогов не требуется. Более того, банками не взимается комиссия, а средства не удерживаются в счет погашения долгов по кредитам, если таковые имелись. Как вы знаете, с первых дней фондом "Birgemiz", созданным по инициативе Елбасы, оказана адресная помощь более 550 тысячам казахстанских семей", – продолжил он.
Байбек отметил, что по 50 тысяч тенге также получили более 2 тысяч задействованных в борьбе с коронавирусом медицинских работников.
"Активисты "Jas Otan" доставили продуктовые корзины почти 300 тысячам семей. Среди 100 тысяч социально-уязвимых семей обеспечена раздача 5 миллионов медицинских масок. Кроме того, по поручению Нурсултана Назарбаева из фонда выделено 340 млн. тенге на строительство новых домов для пострадавших от подтопления жителей аула Достык в Мактааральском районе", – напомнил зампред партии.
Также он сообщил, что Фонд "Birgemiz" и дальше продолжит работу по поддержке социально-уязвимых слоев населения на принципах прозрачности и подотчетности.
"Очень жаль, что в такое непростое время кто-то злоупотребляют доверием граждан, оказавшихся в сложной ситуации. Руководство фонда обратится в правоохранительные органы для пресечения подобных мошеннических действий", - заключил Байбек.
Ранее Министерство труда и социальной защиты населения РК заявило
о недостоверности информации о новом пособии в 50 тысяч тенге, сообщив, что в Казахстане нет пособий, выплата которых "привязана" к обязательному перечислению ЕСП.