Вырастить сад для вдохновения и созидания 466 Светлана АБЕНОВА, Восточно-Казахстанская область

Глава семейства Александр Иванович 33 года своей жизни посвятил горняцкому делу. За это время успел построить два дома и взрастить не один сад вместе с супругой Татьяной, которая родила ему много лет назад и сына, и дочь.

По стопам отца пошел Алексей, который трудится с ним сегодня в одной бригаде на Зыряновском горно-обогатительном комбинате ТОО «Казцинк». Старшая дочь Оксана имеет два высших образования, но еще раньше, чем брат, сделала выбор в пользу малой родины. И это несмотря на то, что предлагали младшим Сосновским после окончания учебы в вузе престижную работу в Усть-Каменогорске.

И зять, и невестка у Сосновских в недалеком прошлом городские жители. Муж Оксаны Виталий и Мария – жена Алексея – поехали вслед за своими половинками в Зыряновский район – удивительный по красоте здешней природы край. Нетрудно догадаться, что по приезде зять почти сразу стал частью дружного горняцкого коллектива, который, кстати, и выдвинул семью Сосновских для участия в республиканском конкурсе.

Общий подземный стаж семьи составляет почти 80 лет. В этом есть и вклад родителей педагога-новатора Татьяны Васильевны Сосновской, трудившихся в шахте вплоть до ухода на заслуженный отдых. Другое дело – Оксана, избравшая журналистскую стезю, но по примеру своей мамы она получила в свое время еще и педагогическое образование. Впрочем, диплом педагога-психолога ей понадобился по другой, достаточно весомой, причине. Еще в детстве Оксана решила для себя, что, когда станет взрослой и выйдет замуж, непременно возьмет из детдома на воспитание маленькую девочку. Кто не знает, для оформления патроната наличие педагогического образования у одного из приемных родителей обязательно.

Вскоре после того, как у молодых супругов появились на свет сыновья Иван и Данил, они обратились в местные органы опеки с просьбой взять на воспитание детдомовского ребенка. Сосновские искали по приютам девочку, и в одном из таких казенных заведений им на глаза попалась маленькая Валечка.

– Помню только, как крепко прижала к себе худенькое тельце малышки и долго не могла проглотить застрявший в горле ком, – рассказывает Оксана. – Позже мне рассказали горестную историю о том, как вместо ласки и тепла моя будущая дочка чуть ли не с пеленок постоянно слышала грубые окрики и получала бесконечные подзатыльники от вечно пьяной матери. Но чаще всего про девочку попросту забывали и она тряслась мокрым холодным комочком в углу нетопленого дома, стараясь поскорее заснуть, чтобы не чувствовать зверского голода. Соседи жалели Валечку, но у каждого из них была своя жизнь… Кофта с чужого плеча, пирожок, стакан молока помогали, но ненадолго. В невыносимом аду моя будущая дочка прожила целых четыре года. Однажды родная мать сделала «доброе» дело и забыла девочку в чужой деревне. После чего маленькая Валя еще два года скиталась по приютам и больницам, прежде чем оказалась у Сосновских.

– Пока оформляли документы на патронатное воспитание, прошло еще два месяца, – продолжает рассказ Оксана. – Все это время мы с мужем общались с девочкой по сотовому телефону. Но когда, наконец-то, смогли забрать ее к себе домой, для всех нас началась совершенно другая жизнь.

Супруги вспоминают, как в один из первых дней Валечка случайно разбила бокал. Испугавшись, малышка молча пошла в угол и встала лицом к стене.

– Не сразу, но постепенно ребенок оттаял, – вспоминает Виталий. – Помню, как в первый год патроната Оксана разбудила меня ночью, потому что рядом в своей кроватке беззвучно плакала Валечка. Обняли, прилас­кали ново­испеченную дочку и выяснили причину ее горьких слез. Оказалось, что малышка все еще не могла поверить в свое счастье и больше всего боялась того, что ее вернут назад в детский дом.

– Я всегда целую своих детей перед сном. У нас традиция – сначала обсудить с ними прошедший день, а после строить планы на завтра, – делится Оксана. – Недавно дочке исполнилось 11 лет, но она давно хорошо усвоила золотые правила нашей семьи: никогда не обманывать, не брать чужого и всегда заботиться о близких.

Личная кукла, своя комната, красивое бальное платье, совместный поход за грибами, в зоопарк, обед в детском кафе, поездка на море и многое другое волшебным образом пре­образили прежде замкнутого и нелюдимого ребенка. Но самое главное, у Валюшки наконец-то появилась настоящая семья.

Сосновские – заядлые путешественники и грибники – часто выезжают большой и дружной семьей на море. Нынешним летом им предстоит незабываемый отдых на знаменитом озере Алаколь. Путевку на престижную базу отдыха им вручили во время торжественной церемонии награждения победителей областного этапа конкурса «Мерейлі отбасы».

– Счастлив тот, кто счастлив у себя дома, – любит цитировать слова русского классика Льва Толстого мама и бабушка большой и дружной семьи Сос­новских – Татьяна Васильевна. Внуки, а их четверо, включая маленького Мишеньку, сынишку Алексея и Марии, ее обожают. Почти 25 лет она была директором школы в поселке Путинцево, а когда всей семьей переехали в Зыряновск, пошла работать в городскую школу-интернат для детей с нарушениями слуха и речи. И вот уже 17 лет разрабатывает авторские программы обучения ребят с ограниченными возможностями.

В Зыряновске старший Сос­новский поднял второй дом. Дети последовали примеру отца и начали строить рядом с родительским домом собственные хоромы. Оксана с Виталием и трое детей уже зашли в новый добротный дом.

По соседству достраивает дом для своей семьи сын Алексей. Как когда-то их родители, младшие Сосновские тоже мечтают о большом саде. Но больше всех радуются малыши, ведь родители доверили им ухаживать за саженцами. Пройдут годы, взметнутся ввысь могучие кроны деревьев некогда юного сада, а в его прохладной тени будет черпать силы и вдохновение для созидательного труда во благо Родины новое поколение Сосновских.



