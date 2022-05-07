Фото: primeminister.kz
Общество
Вырастут ли тарифы из-за ремонта на Петропавловской ТЭЦ, ответил аким СКО

Все ремонтные работы на ТЭЦ-2 города Петропавловска проведут за счет АО «Севказэнерго», чтобы не повышать тарифы. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В марте в городе Петропавловске произошла авария — частично обрушилась одна из трех дымовых труб на ТЭЦ, которая привела не только к отключению тепла, но и гибели человека. О ремонте на ТЭЦ-2 рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

«На сегодняшний день ремонтные работы идут полным ходом. С 15 апреля приступили к демонтажу трубы. Сейчас идет экспертиза на предмет дальнейшей эксплуатации: либо надо будет строить новую, либо, если экспертиза подтвердит, что качество позволяет, то мы ее возможными способами дорастим и будем работать с ней в предстоящий отопительный сезон», — сообщил К. Аксакалов.

Главной задачей руководства региона является подготовка ТЭЦ к новому отопительному сезону 2022-2023 года. 

Вместе с тем уже начат ремонт 5 котлоагрегатов, необходимо капитально отремонтировать 9 котлоагрегатов к предстоящему отопительному сезону. На это акционерами АО «Севказэнерго» выделены существенные средства – порядка 17 млрд тенге. 

«При посещении ТЭЦ Премьер-министр РК дал поручение – провести все работы за счет акционеров, за счет собственных средств, чтобы не повышать тарифы, и население не испытывало финансовую нагрузку при ремонте нашей ТЭЦ. Акционеры пообещали, что все работы будут проведены в срок и к предстоящему сезону будут завершены», — сказал аким СКО. 

Отметим, что с момента обрушения трубы Министерством энергетики была создана комиссия. На сегодняшний день еще проводится анализ, поэтому пока официальной версии обрушения трубы нет.

Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске частично обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

22 марта под завалами строительных конструкций было обнаружено безжизненное тело машинистки ТЭЦ. Женщину искали более двух суток. 

Расследуется дело по статье 254 Уголовного кодекса РК (недобросовестное отношение к обязанностям). Задержаны и водворены в изолятор временного содержания директор и главный инженер ТЭЦ-2.

27 марта стало известно об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ.

2 апреля в Департаменте полиции СКО сообщили о задержании и водворении в ИВС гендиректора «Севказэнерго».

8 апреля в Министерстве энергетики РК озвучили предварительные причины обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2. 

Популярное

Все
День защитника Отечества отмечают в Казахстане
На соответствие этике после общения с населением проверят поведение акима в Павлодарской области (видео)
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая
Повышение доходов населения: в Казахстане стартовала подпрограмма "Ауыл аманаты"
Крупный град повредил автомобили на трассе Актау – Жанаозен (видео)
Алихан Смаилов поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем защитника Отечества
Знают, кем станут в будущем. Более 60 особенных детей прошли обучение цифровым навыкам в онлайн-школе
Министр обороны поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и 77-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментировали в Департаменте экологии
Полицейских избила группа мужчин в Жамбылской области
Автобус с пассажирами врезался в столб в Нур-Султане - видео
Вырастут ли тарифы из-за ремонта на Петропавловской ТЭЦ, ответил аким СКО
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 1 мая
Болат и его команда
Тело полицейского нашли в водоеме в Костанайской области
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
Президент дает казахстанцам четкий сигнал, что времена изменились – Куришбаев
Арестован командир роты полка патрульной полиции в Шымкенте
18-летнюю павлодарку ударило током на крыше поезда, девушка в реанимации
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации

Читайте также

Общество
4120 метров над уровнем моря: военные альпинисты покорили о…
Общество , Видеогалерея
Видео с "черной массой, сливаемой в Каспий", прокомментиров…
Общество
На соответствие этике после общения с населением проверят п…
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 мая

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]