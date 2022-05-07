Вырастут ли тарифы из-за ремонта на Петропавловской ТЭЦ, ответил аким СКО

Все ремонтные работы на ТЭЦ-2 города Петропавловска проведут за счет АО «Севказэнерго», чтобы не повышать тарифы. Об этом сообщил аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

В марте в городе Петропавловске произошла авария — частично обрушилась одна из трех дымовых труб на ТЭЦ, которая привела не только к отключению тепла, но и гибели человека. О ремонте на ТЭЦ-2 рассказал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов.

«На сегодняшний день ремонтные работы идут полным ходом. С 15 апреля приступили к демонтажу трубы. Сейчас идет экспертиза на предмет дальнейшей эксплуатации: либо надо будет строить новую, либо, если экспертиза подтвердит, что качество позволяет, то мы ее возможными способами дорастим и будем работать с ней в предстоящий отопительный сезон», — сообщил К. Аксакалов.

Главной задачей руководства региона является подготовка ТЭЦ к новому отопительному сезону 2022-2023 года.

Вместе с тем уже начат ремонт 5 котлоагрегатов, необходимо капитально отремонтировать 9 котлоагрегатов к предстоящему отопительному сезону. На это акционерами АО «Севказэнерго» выделены существенные средства – порядка 17 млрд тенге.

«При посещении ТЭЦ Премьер-министр РК дал поручение – провести все работы за счет акционеров, за счет собственных средств, чтобы не повышать тарифы, и население не испытывало финансовую нагрузку при ремонте нашей ТЭЦ. Акционеры пообещали, что все работы будут проведены в срок и к предстоящему сезону будут завершены», — сказал аким СКО.

Отметим, что с момента обрушения трубы Министерством энергетики была создана комиссия. На сегодняшний день еще проводится анализ, поэтому пока официальной версии обрушения трубы нет.

Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске частично обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

22 марта под завалами строительных конструкций было обнаружено безжизненное тело машинистки ТЭЦ. Женщину искали более двух суток.

Расследуется дело по статье 254 Уголовного кодекса РК (недобросовестное отношение к обязанностям). Задержаны и водворены в изолятор временного содержания директор и главный инженер ТЭЦ-2.

27 марта стало известно об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ.

2 апреля в Департаменте полиции СКО сообщили о задержании и водворении в ИВС гендиректора «Севказэнерго».

8 апреля в Министерстве энергетики РК озвучили предварительные причины обрушения дымовой трубы на ТЭЦ-2.