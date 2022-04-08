В Министерстве энергетики РК озвучили предварительные причины обрушения дымовой трубы №1 Петропавловской ТЭЦ-2, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации комиссии по расследованию технологического нарушения, назначенной Министерством энергетики РК, основной причиной обрушения дымовой трубы послужило нарушение режимов работы паровых котлов с несоблюдением минимальной температуры уходящих дымовых газов в трубе.

«Данный фактор снижения температуры уходящих газов в стволе трубы мог привести к выносу «точки росы» и появлению водяного конденсата на внутренней поверхности футеровки трубы, при соединении конденсата с примесями (сера SO2) в уходящих газах от котлов, образуя кислоты. Воздействие кислоты привело к преждевременному разрушению бетона и армировки ствола дымовой трубы», – пояснили в ведомстве.

Для выяснения технического состояния дымовой трубы №1 и соблюдения эксплуатационных режимов работы котлов, в том числе по температурам уходящих газов, назначены соответствующие экспертизы.

Работа комиссии по расследованию технологического нарушения продолжается.

Напомним, 20 марта 2022 года в Петропавловске частично обрушилась одна из трех дымовых труб ТЭЦ-2.

22 марта под завалами строительных конструкций было обнаружено безжизненное тело машинистки ТЭЦ. Женщину искали более двух суток.

Расследуется дело по статье 254 Уголовного кодекса РК (недобросовестное отношение к обязанностям). Задержаны и водворены в изолятор временного содержания директор и главный инженер ТЭЦ-2.

27 марта стало известно об очередной аварийной ситуации на ТЭЦ.

2 апреля в Департаменте полиции СКО сообщили о задержании и водворении в ИВС гендиректора «Севказэнерго».