Выразитель степной мудрости

Хоть и не жил Айтеке-би на актюбинской земле, но главы о нем включены в энциклопедию «Ақтөбе – құтты мекен» и «Исторические личнос­ти Актюбинской земли».

Выдающийся мыслитель родился на склоне горы Кыз-Биби между Самаркандом и Бухарой. С семи лет он воспитывался у деда Акша-хана и знаменитого Жалантос-батыра. Образование получил в Самарканде, сначала в медресе Улугбека, затем в «Тилла кари» и «Шердор», где изучал религию, право, астрономию, географию, историю, математику, а также освоил арабский, персидский, турецкий, чагатайский и узбекский языки. После учебы вернулся в отцовский дом. Присутствуя на приемах ханов, шахов, иностранных послов, наблюдал за традицией ведения официальных и дружественных бесед, овладел опытом установления дипломатических отношений, приобрел лидерские качества, познал секреты военного мастерства.

В 21 год его провозгласили бием улуса казахского рода алшын, а также каракалпаков и узбеков, проживавших близ Самарканда и Нуратинских гор. В 1680 году Айтеке проголосовал за хана Тауке – младшего сына Салкам Жангира. После и сам был избран в совет хана, наделенного особыми правами. К этому периоду некоторые положения законов «Қасым салған қасқа жолдың», «Есім салған ескі жолдың» устарели. В 1684 году был принят свод законов «Жеті жарғы», который сыграл важную роль в объединении казахов и сохранении национальной идентичности. Разделы «Сүйек құны» и «Өнер құны» разработал Айтеке-би. В течение 19 лет он представлял свой жуз в совете Тауке-хана. Народ оценил мудрость своего духовного лидера и избрал Айтеке главным бием Младшего жуза.

«Если ты богат – принеси пользу народу, если ты воин – сокруши врага. Если же ты, будучи богатым, не принесешь пользу народу, будучи воином, не сразишь врага, то станешь чужаком для своего народа», – повторял оратор.

Прославился Айтеке-би своей справедливостью. К примеру, разбирая конфликты, образно выражаясь, мог рассечь конский волос строго посередине, за что народ прозвал его «Айыр тілді Айтеке». Проявил он себя и бесстрашным батыром в битвах с джунгарами.

В народе сохранилось множест­во крылатых высказываний, бата, толғау, назиданий мудреца. Достаточно вспомнить такие цитаты: «Не кричи о том, что ты сделал добро. Если хочешь доброе отношение к себе – не делай зла». Или: «Человека надо ценить не за род, а за талант, способности и умение». Умер Айтеке-би в 1700 году в возрасте 56 лет. После похорон большинство аулов торткара по его завету перекочевали от подножья Нуратинских гор на берега Сырдарьи. Сейчас его потомки проживают в Кызылординской, Актюбинской областях, а также в Узбекистане.

Актюбинцы не забывают о выдающемся предке. К примеру, 16 июля 1997 года Комсомольский и Карабутакский районы Актюбинской области были объе­динены и переименованы в Айтекебийский район. В Актобе и ряде районов центральные улицы носят имя Айтеке-би.

В октябре в области были организованы масштабные мероприятия в честь большой даты. Начались они традиционно с возложения цветов к памятнику Айтеке-би перед акиматом областного центра.

В офисе областного филиала партии «Аmanat» состоялась международная научно-практическая конференция «XVII–XVIII века. Қазақ елі: национальные ценности и преемственность поколений во времена Айтеке-би». Док­тор исторических наук, научный сотрудник лаборатории физичес­кой антропологии Нацио­нального музея РК Оразак Исмагулов подключился к соб­ранию по видео­связи. Он поделился подробностями антропологической экспедиции в узбекский город Нурата, что дало возможность отправить на два месяца череп бия в лабораторию Герасимова в Москве. Таким образом стало возможным реконструировать облик, который совпал с рисунком испанского художника XVII века Хуана Харриса.

– Для нас было удивительно, как портрет, созданный почти триста лет назад, сохранился до наших дней, – отметил ученый.

Кандидат исторических наук Самат Утениязов обратился к другой теме:

– Три столетия изучается феномен института биев, но до сих пор ему не дано полноценное объяснение. Еще остаются белые пятна в истории. Например, о жизни казахов в ХVІ–ХVІІІ веках.

Главный научный сотрудник Научного института изучения улуса Джучи Жанибек Исмурзин сделал акцент на биографии Айтеке-би. Одни ученые утверждают, что он родился в 1644 году, у других иные сведения. Также нет определенности и по дате кончины.

Торжества продолжились в этноауле из сорока юрт, развернутом возле села Карабутак. Среди зрителей большого концерта «Ұрпаққа мұра – алшын Әйтеке би» и литературно-музыкальной постановки «Айтеке тарихы» были гости из Узбекистана и даже Дании. На импровизированной сцене состоялась премьера песни «Әйтеке би – данышпан» Орал-Косая Байсенгира и Нурталапа Жусупова. Полсотни женщин под девизом «Қазақ аналары – дәстүрге жол» напомнили о забытых обрядах. В юрте аула Аралтобе библиотекари организовали выставку книг о деятельности Айтеке-би.

Особый азарт на подобных мероприятиях вызывают нацио­нальные состязания. Если упомянуть спортивные, то лучшим борцом был признан 19-летний актюбинец Амирбек Рахимов, победивший в финале чемпиона «Қазақстан барысы-2023» Максата Исагабылова. В аламан и ток байге выиграли скакуны Ергали Жетписова из Алматинской области. В кунан байге первым финишировал скакун Еркина Туртунбаева.

Творческий батл соб­рал не менее активных болельщиков во Дворце студентов АРУ имени К. Жубанова. В айтысе «Әділ сөздің алдаспаны» сошлись команды Актюбинской и Западно-Казах­станской областей, победили хозяе­ва. Жюри возглавил председатель Международного союза акынов, айтыса и исполнителей жырау и терме, заслуженный дея­тель РК Журсин Ерман.

Каждое мероприятие обширной юбилейной программы вызвало большой интерес у населения, напутствия и жизненный путь Айтеке-би не теряют своей актуальности и через века.