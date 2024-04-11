Выручил понтон

Из-за наводнений с 1 апреля было приостановлено, в частности, почтовое сообщение с Уилским районом Актюбинской области. АО «Казпочта» при поддержке облакимата возобновило доставку посылок, газет и журналов через временно возведенный военными понтонный мост. Таким образом было доставлено 5 790 экземпляров газет «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда», 5 192 экземп­ляра газет «Актобе» и «Актобе Вестник», 2 784 экземпляра газеты «Ойыл», 25 экземпляров газеты «Актобе ұстазы», 36 экземпляров газеты «Сақшы», 785 экземпляров республиканских и региональных журналов. Кроме того, доставлено более 100 посылок.