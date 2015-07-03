Политика
Вышла в свет книга "Президент"
ме
В Астане увидела свет книга об огромном труде Главы государства - Нурсултана Назарбаева под названием "Президент", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Сборник "Президент", подготовленный республиканской газетой "Егемен Қазақстан" содержит материалы периода 2010-2015 годов. Эта книга с ранее изданными сборниками "Елбасы", "Тәуелсіздiк", "Астана" составляют вместе одну серию.

Презентацию открыл президент АО "РГ "Егемен Казакстан" Сауытбек Абдрахманов, он также вкратце рассказал о содержании книги. Кроме того, на встрече выступили государственные и общественные деятели. Свое мнение о сборнике выразил известный казахстанский писатель Нургожа Ораз.

"Я думаю, что наш народ будет доволен. Эта книга должна распространиться среди всего казахстанского населения. По содержанию "Президент" является тематическим продолжением сборника "Елбасы", изданного в 2010 году. Здесь собраны все выступления, важные моменты в истории Казахстана в период с 2010-2015 годов", - отметил Нургожа Ораз.

"Воспитательный характер такой книги для каждого гражданина, верующего в завтрашний день независимой страны огромен, а польза бесспорна", - добавил он.

Книга начинается с очерка о детстве и юности Президента. Годы роста становления, первые шаги в большую жизнь, годы учебы в Днепродзержинске освещены в отдельных статьях.

Авторами книги являются видные государственные и общественные деятели, ученые, писатели, деятели культуры, а также люди труда. Отдельный блок состоит из фотографий Президента с разных встреч за последние 5 лет. Общий объем книги составляет 783 страницы.

Популярное

Все
Как Казахстану привлечь зарубежные компании на свою территорию
Непривычную резкость оценок Токаева на заседании Правительства отметил доктор экономических наук
Жуткое убийство из прошлого
Нужно увести сайгаков в сторону их исторического обитания – аким
Защищающие права банковских заемщиков поправки вступили в силу в Казахстане
Новый закон "приведет в чувство" поставщиков услуг связи в Казахстане
Жамбылские легенды могут стать новыми туристическими брендами
Он же Гуччи, он же Гоша, он же Георгий
Правительству нужны новые методы, свежие идеи, реальные реформы
Эхо дикого поля
Топтыгин пришел
Мой дом – неприступная крепость
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Надежды, эксперименты, сюрпризы!
Генерал-директор тяги 3-го ранга
Человек чести
Собака-улыбака
Как представители "поколения независимости" понимают концепцию Нового Казахстана
К Олимпиаде надо быть готовым
Быть в центре изменений
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Фиктивные счета-фактуры на 370 млн тенге продало предпринимателям кызылординское ТОО
У вылетевшего из Шымкента самолета отказал двигатель
Новый тренер для чемпионки мира
Мама с 2-летней дочкой погибли на трассе в Костанайской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 июля
Конституционный суд: риски и ожидания
Казахстану нужно продумывать новые пути – Газиз Абишев об экспорте сырья и товаров
Сложный статус Каракалпакстана
Ликвидирован канал поставки наркотиков в Нур-Султан
Важно для Казахстана и тюркского мира
«Черные лебеди» КТК
"Говорящие" артефакты городища Культобе
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 июля
Пришла новая реальность – эксперт о становлении Казахстана в качестве транспортного хаба
Смертельное ДТП в Карагандинской области: спасение людей из затонувшего авто попало на видео
Трагедия на Тенгизе
Еще один регион Казахстана может перейти в "желтую" зону по коронавирусу
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Стихийный самозахват земель идет в Павлодаре
"Сбежавший" от СМИ аким Кызылординской области рассказал о своих дорогих часах
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Токаев озвучил претензии к высказываниям российских депутатов
Что происходит с тенге – свежие данные

Читайте также

Политика , Кадровые назначения
Экс-глава Департамента полиции Алматы получил новую должнос…
Политика , Общество
Казахстан принял участие в Форуме по развитию женщин «30-ле…
Политика , Кадровые назначения
Назначен новый председатель суда Нур-Султана
Президент , Политика , Общество
Токаев обозначил три приоритета для молодежи Нового Казахст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]