Участников массовой драки разыскивают в Кызылординской области

Происшествия
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Кунапия Гульмира
корреспондент

На ночной шум в полицию пожаловался местный житель

Фото: instagram.com/ne_habar_news

Участников ночной потасовки разыскивают полицейские Кызылординской области. Видео с кадрами убегающих от полиции группами людей опубликовал Instagram-паблик ne_habar_news. По данным авторов публикации, в городе Казалы ночью 26 марта произошла массовая драка, передает Kazpravda.kz.

Тем временем, в Департаменте полиции Кызылординской области не стали спешить с квалификацией действий молодых людей и пока считают, что они "устроили шум".

"26 марта в 02.00 в отдел полиции Казалинского района поступило сообщение об устроивших ночью шум группе людей по улице Примова в поселке Айтеке би. На место происшествия в срочном порядке прибыли наряды полиции, в результате принятых оперативных мер в отдел полиции доставлены 8 граждан, проводятся работы по установлению остальных лиц", - говорится в сообщении ДП региона.

Стражи порядка отметили, что пострадавших нет, жалоб и заявлений в полицию не поступало. Тем не менее, расследование ведется по статье "Хулиганство".

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 293 УК РК, ведется следствие. В целях обеспечения общественного порядка на территории района усилены наряды патрульной полиции и участковых инспекторов, проводится профилактическая работа. Криминогенная обстановка в районе стабильная", - добавили в департаменте.

 

#полиция #хулиганство #массовая драка #Кызылординская область

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