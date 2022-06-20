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Высокая миссия курултая
Али Бектаев, депутат Сената Парламента

Все, что касается самого факта создания Национального курултая и его первого заседания, которое провел 16 июня Президент Касым-Жомарт Токаев, на мой взгляд, имеет историческое значение и сакральный смысл.

Уже то, что проходило заседание в Улытау, где на курултай традиционно собирались наши предки, создавало особую атмо­сферу, внутренне настраивало на осознание огромной ответственности, которую принимает на себя каждый присутствующий.

Как все наверняка помнят, идею возродить демократи­ческую традицию наших предков собираться в самые сложные моменты и сообща решать, что делать, как и куда двигаться дальше, Касым-Жомат Кемелевич озвучил еще в своем мартовском Послании народу Казахстана. Тогда мы с энтузиазмом поддержали эту идею – и вот теперь видим ее уже воплощенной в жизнь. Это говорит о решительности Главы государства в плане привлечения самых широких слоев общественности к реализации всех стоящих перед страной задач.

Создана специальная онлайн-платформа, куда каждый активный гражданин страны сможет направлять свои предложения в секретариат Национального курултая, который наверняка со временем станет тем стержнем, вокруг которого консолидируется все наше общество для строи­тельства Нового Казах­стана. Курултаи в нашей истории не раз решали судьбу народа, когда, посовещавшись и приняв решение, все, объединившись, добивались порой просто немыс­лимых результатов. И то, что теперь мнение большинства снова становится решающим, говорит об огромном доверии Президента своему народу, и народа – своему Президенту.

Да, времена сейчас очень тревожные. Сложная экономическая и геополитическая ситуация в мире, конечно же, сказывается и на нашем государстве. Но, я уверен, что благодаря единству и сплоченности мы сумеем преодолеть все трудности и найти наилучшие пути для развития страны и повышения благосос­тояния народа.

Президент четко определил основные направления нашего развития. Выступающие говорили о том, что начинать обновление сознания, поведения, отношения к жизни нужно в первую очередь с себя, со своего рабочего коллектива, семьи. И, как сказал Президент, достичь любой поставленной цели мы сможем только в том случае, если будем работать как единое целое, если главным качеством, объединяющим нацию, будет трудолюбие, а главной ценнос­тью – суверенитет.

Именно это нам, участникам первого курултая, и предстоит донести до каждого гражданина нашей страны, до каждого казахстанца.

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