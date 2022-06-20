Свежий выпуск Высокая миссия курултая 20 июня 2022 г. 1:25 Али Бектаев, депутат Сената Парламента Все, что касается самого факта создания Национального курултая и его первого заседания, которое провел 16 июня Президент Касым-Жомарт Токаев, на мой взгляд, имеет историческое значение и сакральный смысл. Уже то, что проходило заседание в Улытау, где на курултай традиционно собирались наши предки, создавало особую атмосферу, внутренне настраивало на осознание огромной ответственности, которую принимает на себя каждый присутствующий. Как все наверняка помнят, идею возродить демократическую традицию наших предков собираться в самые сложные моменты и сообща решать, что делать, как и куда двигаться дальше, Касым-Жомат Кемелевич озвучил еще в своем мартовском Послании народу Казахстана. Тогда мы с энтузиазмом поддержали эту идею – и вот теперь видим ее уже воплощенной в жизнь. Это говорит о решительности Главы государства в плане привлечения самых широких слоев общественности к реализации всех стоящих перед страной задач. Создана специальная онлайн-платформа, куда каждый активный гражданин страны сможет направлять свои предложения в секретариат Национального курултая, который наверняка со временем станет тем стержнем, вокруг которого консолидируется все наше общество для строительства Нового Казахстана. Курултаи в нашей истории не раз решали судьбу народа, когда, посовещавшись и приняв решение, все, объединившись, добивались порой просто немыслимых результатов. И то, что теперь мнение большинства снова становится решающим, говорит об огромном доверии Президента своему народу, и народа – своему Президенту. Да, времена сейчас очень тревожные. Сложная экономическая и геополитическая ситуация в мире, конечно же, сказывается и на нашем государстве. Но, я уверен, что благодаря единству и сплоченности мы сумеем преодолеть все трудности и найти наилучшие пути для развития страны и повышения благосостояния народа. Президент четко определил основные направления нашего развития. Выступающие говорили о том, что начинать обновление сознания, поведения, отношения к жизни нужно в первую очередь с себя, со своего рабочего коллектива, семьи. И, как сказал Президент, достичь любой поставленной цели мы сможем только в том случае, если будем работать как единое целое, если главным качеством, объединяющим нацию, будет трудолюбие, а главной ценностью – суверенитет. Именно это нам, участникам первого курултая, и предстоит донести до каждого гражданина нашей страны, до каждого казахстанца.