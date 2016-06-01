​Высокая оценка вклада Казахстана

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Собеседники обсудили комплекс вопросов, касающихся двусторонних отношений, отметив их конструктивный характер и схожесть подходов ко многим актуальным проблемам международной повестки дня. Спикеры выразили надежду на решение многих конфликтов в мире, в том числе и на Ближнем Востоке, с помощью политического диалога.

Поделившись впечатлением от участия в международной конференции «Религии против терроризма», Амаль аль-Кубейси подчеркнула важность усилий политиков и представителей религий в совместном поиске путей предотвращения распространения терроризма и экстремизма.

– Благодарю Казахстан и Президента Нурсултана Назарбаева за инициативы, направленные на борьбу с распространением терроризма и экстремизма. Мы высоко ценим усилия вашей страны в этом направлении и поддерживаем все ваши инициативы, – сказала председатель Федерального национального Меджлиса ОАЭ.

Б. Измухамбетов и Амаль аль-Кубейси отметили также эффективное взаимодействие стран на многосторонних международных площадках, в том числе по линии ООН, ОИС, СВМДА. По словам собеседников, казахстанско-эмиратские отношения в целом обладают большим потенциалом. Среди перспективных направлений – сотрудничество и обмен опытом в сферах космоса, энергетики, в том числе возобновляемых источников энергии, образования, культуры, туризма.

Бактыкожа Измухамбетов и Амаль аль-Кубейси уделили особое внимание межпарламентскому сотрудничеству. По словам председателя Мажилиса, парламентарии двух стран должны внести свой вклад в развитие взаимодействия РК и ОАЭ. В Мажилисе группа по сотрудничеству с Федеральным национальным Меджлисом ОАЭ, состоящая из 48 депутатов, является самой многочисленной.

В завершение встречи Амаль аль-Кубейси пригласила спикера Мажилиса посетить ОАЭ с официальным визитом.

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