Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море

Четвертого августа украинские безэкипажные катера атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. КТК в тот же день заявил о временном запрете на движение судов в порту, в том числе танкеров, загружающихся нефтью из трубопровода для дальнейшего экспорта на мировые рынки.

И несмотря на то что атака морских украинских беспилотников не нанесла урона инфраструктуре КТК, приближение военных действий к морскому терминалу консорциума в очередной раз актуализировало вопрос экономической безопас­ности Казахстана, 80% экспорта нефти которого завязано на один-единственный маршрут.

Так совпало, что в день обострения военной обстановки в районе Новороссийска генеральный директор КТК Николай Горбань находился в Астане. В ходе встречи с Премьер-министром Алиханом Смаиловым он заверил, что перевалка нефти на морском терминале КТК происходит бесперебойно, а отгрузка нефти на танкеры осуществляется в штатном режиме. Тогда же стороны обсудили завершение реализации программы устранения узких мест, ориентированной на повышение пропускной способности нефтепровода Тенгиз – Новороссийск до 82 млн тонн углеводородного сырья в год. Николай Горбань проинформировал Алихана Смаилова о том, что КТК уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана. Однако реальный прогноз прокачки на текущий год более пессимистичный – порядка 61–62 млн тонн.

Как сообщил на днях журналис­там министр энергетики Казах­стана Алмасадам Саткалиев, вопрос безопас­ности работы КТК по инициативе Астаны будет обсуждаться на политическом уровне.

– Что касается обеспечения безопас­ности работы порта, безус­ловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе из Европейского союза,­– сказал он в кулуарах Правительства во вторник.

Министр энергетики надеется, что вопрос безопасной работы морского терминала КТК удастся решить с учетом важности трубопровода для мировой экономики и ведущих глобальных нефтяных компаний.

– Исходя из важности данного трубопровода в целом для экономики в глобальном масштабе, исходя из того, что в стабильной работе КТК заинтересованы крупные производители нефти – так называемые мейджоры, глобальные компании, мы думаем, что данная ситуация будет оставаться стабильной, и таких случаев будет, наверное, минимальное количество, – сказал он.

По мнению политолога Газиза Абишева, сама по себе казахстанская инициатива не может оказать большого влияния на планы украинских военных, между тем определенной гарантией безопас­ности КТК могут послужить сконцентрированные в этом проекте интересы Запада.

– Не нужно забывать, что ExxonMobil и Chevron пока еще входят в топ-10 американских корпораций, и обе участвуют в добыче нефти на казахстанском Каспии. Удар по КТК – это в том числе удар по ним, тем более что добытую в Казахстане нефть активно потреб­ляют в Европе. Таким образом, о безопас­ности КТК пока можно сильно не переживать, – отметил он.

В свою очередь экс-советник министра энергетики, ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов обратил внимание, что загрузка танкера емкостью 100 тыс. тонн нефти происходит порядка 15–18 часов, в течение которых он представляет собой очень легкую мишень для любого оружия.

– Танкеры, порт и морской терминал КТК, наверное, находятся за скобками этого конфликта, но при этом всегда есть случаи, когда ракеты, беспилотные аппараты – летательные или надводные – могут быть сбиты или могут сбиться с курса и в той или иной степени повредить. ВСУ могут подчеркнуть, что это не было прямой целью, но в любом случае урон будет нанесен, и будет потеряно самое главное – время, которое необходимо на ремонт, отгрузку неф­ти и так далее. И вот здесь, конечно, ситуация не очень комфортная для Казахстана, – отметил он.

Эксперт напомнил, что КТК является самым главным и стратегически важным экспортным маршрутом для Казахстана, который продолжает расширяться с расчетом на будущее увеличение добычи на Тенгизе, Кашагане и других месторождениях. И в связи с этим происходящее в Черном море «нер­вирует» нефтяников, энергетиков и официальные власти, так как в случае неблагоприятного развития событий грозит не только прямыми потерями, но и ухудшением инвес­тиционной привлекательности республики.

– Казахстан сейчас, на мой взгляд, должен обратиться по всем дипломатическим каналам – официальным и неофициальным – к Украине, ВСУ и сказать, что КТК – это не только российский или казахстанский, а международный проект, где есть зарубежные инвесторы. Нефть, которая идет по КТК и поступает в Европу и на другие мировые рынки, также принадлежит западным неф­тяным компаниям. Здесь нужно проявить ту самую дипломатию, о которой мы всегда говорим. Казахстан должен подчеркнуть: мы не являемся какой-то стороной этого конфликта, поэтому, пожалуйста, нас сюда не ввязывайте, – заключил он.