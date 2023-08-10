Высокая важность нефтепровода КТК для мирового рынка и его глобальных игроков может послужить защитой от рисков, связанных с военными действиями в Черном море Экономика 10 августа 2023 г. 0:30 52 Александр Вербинин Обострение военных действий в районе черноморского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Новороссийске стало тревожным сигналом для всех сторон, вовлеченных в деятельность КТК, включая Казахстан как главный источник сырья, западных компаний-акционеров и производителей нефти, а также потребителей «черного золота». фото из архива "КП" Четвертого августа украинские безэкипажные катера атаковали военно-морскую базу в Новороссийске. КТК в тот же день заявил о временном запрете на движение судов в порту, в том числе танкеров, загружающихся нефтью из трубопровода для дальнейшего экспорта на мировые рынки. И несмотря на то что атака морских украинских беспилотников не нанесла урона инфраструктуре КТК, приближение военных действий к морскому терминалу консорциума в очередной раз актуализировало вопрос экономической безопасности Казахстана, 80% экспорта нефти которого завязано на один-единственный маршрут. Так совпало, что в день обострения военной обстановки в районе Новороссийска генеральный директор КТК Николай Горбань находился в Астане. В ходе встречи с Премьер-министром Алиханом Смаиловым он заверил, что перевалка нефти на морском терминале КТК происходит бесперебойно, а отгрузка нефти на танкеры осуществляется в штатном режиме. Тогда же стороны обсудили завершение реализации программы устранения узких мест, ориентированной на повышение пропускной способности нефтепровода Тенгиз – Новороссийск до 82 млн тонн углеводородного сырья в год. Николай Горбань проинформировал Алихана Смаилова о том, что КТК уже достиг механической готовности к перекачке повышенных объемов нефти из Казахстана. Однако реальный прогноз прокачки на текущий год более пессимистичный – порядка 61–62 млн тонн. Как сообщил на днях журналистам министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, вопрос безопасности работы КТК по инициативе Астаны будет обсуждаться на политическом уровне. – Что касается обеспечения безопасности работы порта, безусловно, Казахстан выступит с инициативой на политическом уровне по обеспечению стабильной работы данного порта, исходя из того, что выгодоприобретателями от работы нефтяного терминала являются крупные мировые потребители, в том числе из Европейского союза,– сказал он в кулуарах Правительства во вторник. Министр энергетики надеется, что вопрос безопасной работы морского терминала КТК удастся решить с учетом важности трубопровода для мировой экономики и ведущих глобальных нефтяных компаний. – Исходя из важности данного трубопровода в целом для экономики в глобальном масштабе, исходя из того, что в стабильной работе КТК заинтересованы крупные производители нефти – так называемые мейджоры, глобальные компании, мы думаем, что данная ситуация будет оставаться стабильной, и таких случаев будет, наверное, минимальное количество, – сказал он. По мнению политолога Газиза Абишева, сама по себе казахстанская инициатива не может оказать большого влияния на планы украинских военных, между тем определенной гарантией безопасности КТК могут послужить сконцентрированные в этом проекте интересы Запада. – Не нужно забывать, что ExxonMobil и Chevron пока еще входят в топ-10 американских корпораций, и обе участвуют в добыче нефти на казахстанском Каспии. Удар по КТК – это в том числе удар по ним, тем более что добытую в Казахстане нефть активно потребляют в Европе. Таким образом, о безопасности КТК пока можно сильно не переживать, – отметил он. В свою очередь экс-советник министра энергетики, ведущий авторской программы «Байдильдинов. Нефть» Олжас Байдильдинов обратил внимание, что загрузка танкера емкостью 100 тыс. тонн нефти происходит порядка 15–18 часов, в течение которых он представляет собой очень легкую мишень для любого оружия. – Танкеры, порт и морской терминал КТК, наверное, находятся за скобками этого конфликта, но при этом всегда есть случаи, когда ракеты, беспилотные аппараты – летательные или надводные – могут быть сбиты или могут сбиться с курса и в той или иной степени повредить. ВСУ могут подчеркнуть, что это не было прямой целью, но в любом случае урон будет нанесен, и будет потеряно самое главное – время, которое необходимо на ремонт, отгрузку нефти и так далее. И вот здесь, конечно, ситуация не очень комфортная для Казахстана, – отметил он. Эксперт напомнил, что КТК является самым главным и стратегически важным экспортным маршрутом для Казахстана, который продолжает расширяться с расчетом на будущее увеличение добычи на Тенгизе, Кашагане и других месторождениях. И в связи с этим происходящее в Черном море «нервирует» нефтяников, энергетиков и официальные власти, так как в случае неблагоприятного развития событий грозит не только прямыми потерями, но и ухудшением инвестиционной привлекательности республики. – Казахстан сейчас, на мой взгляд, должен обратиться по всем дипломатическим каналам – официальным и неофициальным – к Украине, ВСУ и сказать, что КТК – это не только российский или казахстанский, а международный проект, где есть зарубежные инвесторы. Нефть, которая идет по КТК и поступает в Европу и на другие мировые рынки, также принадлежит западным нефтяным компаниям. Здесь нужно проявить ту самую дипломатию, о которой мы всегда говорим. Казахстан должен подчеркнуть: мы не являемся какой-то стороной этого конфликта, поэтому, пожалуйста, нас сюда не ввязывайте, – заключил он. #КТК #Черное море #мировой рынок #нефтепровод