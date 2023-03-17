Высокий профессионализм

Во встрече принимали участие сек­ретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман и член ЦИК Шавхат Утемисов, со стороны Миссии наблюдателей от СНГ – руководитель штаба Олег Кулеба и заместитель руководителя пресс-службы Исполнительного комитета СНГ Виталий Краснобаев.

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров ознакомил наблюдателей с ходом подготовки и проведения выборов, вкратце проинформировал об итогах регистрации кандидатов в депутаты Мажилиса, а также об итогах аккредитации международных наблюдателей. Председатель ЦИК подчеркнул, что участие наблюдателей от СНГ повышает доверие общественности к выборам.

Он отметил, что ЦИК придает большое значение присутствию миссий международных организаций по наблюдению за выборами, и поблагодарил коллег за постоянное участие в заседаниях Центр­избиркома и других мероприятиях.

В свою очередь Леонид Анфимов рассказал о деятельности Миссии наблюдателей от СНГ на внеочередных выборах, подчеркнув, что миссия оценивает их проведение на соответствие общепризнанным принципам демократических выборов и национальному законодательству. Свою оценку миссия огласит в заявлении, согласованном со всеми координаторами от стран СНГ, на следующий день после выборов.

На брифинге после встречи Леонид Анфимов сообщил, что в составе миссии аккредитовано 196 наблюдателей, которые представляют Азербайджан, Армению, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Россию, Туркменистан, Узбекистан, а также Межпарламентскую ассамблею государств – участников СНГ, Парламентскую ассамблею ОДКБ, Парламентское Собрание Союза Беларуси и России и Исполнительный комитет СНГ.

– Наблюдение за ходом подготовки и проведения выборов мы осуществляем с 28 февраля. В процессе работы долго­срочные наблюдатели постоянно контактировали с работниками Центральной избирательной комиссии, обсуждали ход электорального процесса с руководством Министерства иностранных дел. После открытия миссии мы также посетили Генеральную прокуратуру, Верховный суд и ряд других уполномоченных органов. Состоялись встречи с руководителями штабов всех политических партий, – сообщил Леонид Анфимов.

В рамках долгосрочного мониторинга наблюдатели ознакомились с деятельностью территориальных окружных и участковых комиссий Астаны, областей Улытау, Акмолинской, Карагандинской и Костанайской. Организаторы выборов проинформировали наблюдателей о работе, проделанной по обучению членов комиссий, подготовке списков избирателей, информированию граждан об избирательной кампании. Наблюдатели от миссии СНГ присутствовали на семинарах-совещаниях, организованных ЦИК в регионах по вопросам подготовки и проведения внеочередных выборов.

– Повсеместно отмечаются высокий профессионализм и неформальный подход членов комиссий к подготовке избирательной кампании, хорошее оснащение избирательных участков и их готовность к проведению голосования, – констатировал Леонид Анфимов.

Глава Миссии наблюдателей от СНГ также отметил, что ЦИК Казахстана в очередной раз демонстрирует высокий профессионализм в деле подготовки и проведения избирательной кампании.

– Мы не нашли на сегодня нарушений и не имеем информации о том, что где-то были нарушения в проведении агитационной кампании, выдвижении кандидатов в депутаты, факты нечистоплотности предвыборной борьбы. Все идет в цивилизованном русле. Очень хорошо подготовлены избирательные участки, в том числе для лиц с ограниченными возможностями, – сказал глава Миссии наблюдателей от СНГ.

Помимо долгосрочных наблюдателей в составе миссии СНГ будут и кратко­срочные, которые начнут прибывать в Казахстан уже сегодня. В день выборов члены миссии будут присутствовать при открытии избирательных участков, наблюдать за процессом голосования и процедурой подсчета голосов. Наблюдатели от СНГ планируют охватить и сельские, и городские избирательные участки, особенно в приграничных регионах.