Высокое доверие

Вчера состоялось заседание членов правления Союза журналистов Казахстана и председателей городских и областных филиалов, на котором в онлайн-формате были рассмотрены такие важные вопросы, как защита прав журналистов, активизация работы региональных филиалов, сбор членских взносов.

Также в структуре союза прои­зошел ряд кадровых изменений. По решению руководства управления исполнительным директором Союза журналистов Казахстана назначен известный журналист, корреспондент газеты Egemen Qazaqstan по Туркестанской области, депутат областного маслихата Галымжан Елшибай, ранее возглавлявший филиал союза в регионе. Также на заседании председателем Астанинского городского филиала Союза журналис­тов был утверж­ден Амир Касенов, а управление Костанайским областным филиалом передано Александре Сергазиновой.

Председатель Союза журналис­тов РК Сейт­казы Матаев пожелал успехов в работе и поздравил коллег, назначенных на новую должность.

В ответном слове Галымжан Елшибай поблагодарил членов правления и коллег за оказанное доверие и дал слово приложить все усилия для всестороннего развития творческого объединения, реализации новых инициатив и идей, придания импульса работе Союза журналистов и активизации работы филиалов в регионах.