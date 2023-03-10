Высокотехнологичные уловки кибермошенников раскрыла полиция

О мошенниках, подменяющих телефонные номера, предупреждают казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции города Алматы.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Как предупредили в криминальной полиции города, специальное оборудование, используя интернет-трафик, подключается к определенному сайту, где злоумышленники из других стран покупают виртуальные номера.

«Они физически находятся в слотах SIM-box для регистрации на различных веб-сайтах, в социальных сетях, а также на платформах для предоставления услуг, скрывая при этом свои личные данные и абонентские номера. Мошенники используют виртуальные номера SIM-box и обманывают доверчивых людей: регистрируя личные кабинеты, публикуют разного рода объявления о продаже какого-либо товара, после чего, если покупатель заинтересовался, просят его отправить задаток, предоставляя иностранные банковские карты. Однако, получив деньги, скрываются, а объявление удаляют», – раскрыл уловки виртуальных аферистов заместитель начальника Департамента полиции Алматы полковник полиции Дидар Аханов.

Второй способ участившейся мошеннической схемы – с использованием социальной сети TikTok. Доверчивым казахстанцам предлагают вступить в группу (SVIP, VIP) в мессенджере WhatsApp. Используя при регистрации виртуальные номера SIM-box, предлагают товар за определенные деньги, после чего эта сумма якобы возвращается в двойном размере обратно на банковскую карту.

Департамент полиции Алматы призывает казахстанцев быть осторожными при получении онлайн-услуг и покупке товаров через Интернет.